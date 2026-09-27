Palermo, 66° Gran Premio Regione Sicilia: tutto facile per Funny Gio

PALERMO - Oltre 4mila spettatori sulle tribune della Favorita per il 66° Gran Premio Regione Sicilia , tradizionale gruppo 2 sul miglio per anziani che sul tracciato siciliano ha eletto Funny Gio regina incontrastata di questa edizione. Era lei la più attesa a Palermo , e la campionessa di casa Gocciadoro non ha tradito le attese dominando agevolmente la corsa per vincere in 1.11, di poco superiore al record della pista.

L’unico brivido per la grande favorita è stato riuscire a togliersi dalla corda e la mossa, seppur con qualche sgomitata, riusciva al suo allenatore in sediolo Alessandro Gocciadoro, che si metteva in scia a Finalmemte Par, il quale aveva scelto di giocarsela a viso aperto con la battistrada e controfavorita Dali Prav. Dopo un giro sul piede dell’1.10 la portacolori di Giuseppe Imparato scattava in terza ruota e ben presto andava a fare il vuoto regalandosi la piu classica delle passerelle.

Alle sue spalle uno splendido Golimpio d’Or con Mario Minopoli Jr. sprintava all’esterno per cogliere un prestigioso secondo posto, terza la regolare Emma Dei Veltri con Vincenzo Luongo alle guide. A completare il podio Edgar Saba, un pò deludente e la sempre regolare Eleomeda Jet, prima dei locali.