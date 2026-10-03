Torino capitale europea del trotto: La Mole si illumina per il Derby Day e le UET Finals

TORINO - Da questa sera Torino è ufficialmente investita come capitale europea del trotto . La Mole Antonelliana si è illuminata di verde e ha proiettato nel cuore della città il logo del Derby Day e delle UET Finals in programma domenica 11 ottobre all’ Ippodromo di Vinovo .

Un’immagine di forte impatto, capace di portare l’ippica fuori dall’ippodromo e dentro il centro della città. Un’iniziativa che richiama quelle che il pubblico sportivo è abituato ad associare ai grandi appuntamenti internazionali, dalle ATP Finals agli eventi calcistici e alle manifestazioni di maggiore richiamo, e che anticipa una domenica destinata a rappresentare uno dei momenti più importanti della stagione ippica.

La Mole diventa così il grande manifesto urbano di una giornata costruita su numeri eccezionali: quattro Gran Premi, oltre 2 milioni di euro di montepremi complessivo e alcuni dei migliori trottatori d’Europa. I numeri non raccontano sempre tutto, ma quelli del Derby Day 2026 restituiscono immediatamente la dimensione dell’appuntamento che attende Vinovo.

Per la prima volta nella sua storia, l’ippodromo torinese ospiterà nella stessa giornata non soltanto il Derby Italiano del Trotto, ma anche le relative Oaks, riservate alle femmine di tre anni, il Grand Prix de l’UET per i quattro anni e la finale dell’UET Elite Circuit, una vera e propria finale di Champions League del trotto europeo.

Una concentrazione di grandi corse che porta a Torino il meglio del trotto continentale e trasforma l’11 ottobre in una giornata senza precedenti per Vinovo. A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà l’intitolazione della finale dell’UET Élite Circuit alla memoria di Varenne, il Capitano che ha portato il trotto italiano ai vertici mondiali e che continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili della storia dell’ippica.

La luce verde della Mole anticipa così ciò che accadrà domenica: Torino e Vinovo al centro della scena internazionale, con il Derby Day pronto a trasformarsi non soltanto in una grande giornata di corse, ma in un vero evento sportivo per la città e per l’ippica europea.