Torino, trotto da sogno l'11 ottobre a Vinovo: Derby e Oaks, Grand Prix UET e finale UET Elite Circuit

TORINO - Saper fare sinergia: sono queste le tre parole chiave che hanno riportato l’Italia dell' ippica al centro del mondo. La dimostrazione più concreta sta per arrivare con la ricchissima giornata di trotto all’ Ippodromo di Vinovo : domenica 11 ottobre quattro Gran Premi di Gruppo 1, oltre 2 milioni di montepremi per la singola giornata, molti dei migliori trottatori d’Europa e non solo. Nel giro di due ore, non solo il Derby Italiano del Trotto per i 3 anni indigeni, ma anche le relative Oaks , il Grand Prix de l’UET per i quattro anni e la finale dell’UET Elite Circuit , una vera e propria finale di Champions League del trotto, intitolata a Varenne .

Il ‘Derby Day’ 2026, anticipato sabato 10 sulla stessa pista dalla giornata dedicata ai Premi Consolazione, sarà l’evento clou della stagione. Ed è stato possibile solo grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Da una parte la politica, rappresentata dal Governo e in particolare dal MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste). Dall’altra la politica sportiva con l’UET, l’Union Européenne du Trot che anche grazie alla presenza della Vice Presidente italiana, Tamara Papiccio, ha assegnato all’Italia due eventi di proporzioni eccezionali. E in mezzo, HippoGroup Torinese, scelta per organizzare tutto l’evento: una giornata per promuovere le eccellenze italiane, a partire dalla filiera del cavallo che resta sempre al centro di ogni discorso.

Lo ha confermato con forza Remo Chiodi, Direttore Generale della Direzione Generale per l'Ippica presso il MASAF: “Tutte le autorità politiche, regionali e comunali, hanno saputo interpretare questo evento come una preziosa opportunità per premiare quella grande tradizione che Torino porta avanti da sempre. Torino per un giorno sarà la capitale mondiale del trotto, perché l’Italia è tornata ad alzare la testa nel movimento mondiale. Merito del lavoro portato avanti dal Ministro Lollobrigida e dal Sottosegretario Lapietra che hanno lavorato moltissimo negli ultimi anni per rilanciare il movimento, capendo che non fosse più possibile temporeggiare. Un grande evento che unisce sport, tradizione, territorio per una giornata speciale, di grandi emozioni”.