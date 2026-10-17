Milano chiama Ascot: San Siro prepara il Verziere, Champions Day con tocco italiano

MILANO - Sull’onda del successo internazionale registrato domenica scorsa a Torino dal Derby Day e dalle UET Finals , il trotto si fa da parte e lascia lo spazio al galoppo per questo fine settimana ippico che propone, tra gli altri appuntamenti, una domenica di particolare rilievo tecnico sulla pista di Milano San Siro , teatro del Premio Verziere e del Premio Campobello . Sulla scena internazionale è grande l’attesa per il Champions Day in programma questo pomeriggio all'Ippodromo di Ascot , storico appuntamento che rappresenta il gran finale della stagione britannica con la giornata di corse più ricca del Regno Unito, grazie a un montepremi complessivo di 4.35 milioni di sterline.

Questo pomeriggio il calendario nazionale del galoppo prevede le riunioni di Siracusa (via dalle 14:45) e Firenze (al Visarno si parte alle 14:55), prima di passare il testimone al grande sabato di Ascot per il British Champions Day, gran ballo di fine stagione che celebra i principali protagonisti del Regno Unito nel galoppo in piano.

Ascot, che giornata

Sette corse in programma, cinque di Gruppo 1, con la prova regina del British Champions sui 2.000 metri da 1.3 milioni di sterline che propone la rivincita tra i due fuoriclasse Calandagan e Ombudsman, rispettivamente primo e secondo nell’edizione dello scorso anno, pronti ad alimentare la rivalità tra Aga Khan Stud e Godolphin, due tra le più importanti scuderie al mondo. A Bay City Roller, recente secondo nell’Arc de Triomphe, calza alla perfezione il ruolo di terzo incomodo.

Ci sarà anche un po’ d’Italia nel grande pomeriggio di Ascot: nella British Champions Sprint Stakes sui 1.200 metri al via un cavallo allenato da Marco Botti, Prince Of India, un figlio di Wootton Basset in comproprietà tra l’italiano Renato Bruni e Walter Moraes. L’altro pizzico d’Italia figura nel classico handicap di fine giornata, il Balmoral, con Colori Forever, un figlio di Bated Breath di proprietà della Scuderia Archi Romani per il training di Marco Botti: offerto a 14 contro 1 dai bookmakers britannici, per lui è stata ingaggiata una primissima lama come Ryan Moore.

San Siro, prova del nove per Piccola Piuma

Domani i riflettori torneranno dritti su San Siro, in una domenica caratterizzata dal Premio Verziere ‘Memorial Aldo Cirla’, Gruppo 3 sul doppio chilometro in pista grande che mette a confronto le femmine di 3 anni ed oltre. Sarà la prova del nove per la vincitrice delle Oaks Piccola Piuma, coi favori del pronostico, ma le avversarie sono di spessore: l’inglese Revoir, con linee probanti, e l’est europea Lada, in ascesa dopo il podio nel Giubileo. Completano il campo la pericolosa Sioux Life, le giovani francesi Al Rateel e Arkansas, e una Starlight Lips sempre pronta a mettersi in luce. Il sottoclou del pomeriggio è il Premio Campobello, Listed di classe 1 per cavalli di 2 anni impegnati sulla distanza di 1.800 metri in pista media.

Gli appuntamenti del weekend col trotto interesseranno invece questo pomeriggio gli ippodromi di Roma Capannelle e Montegiorgio, domani quelli di Bologna, Torino e Palermo.