Premio Verziere, Piccola Piuma incanta a San Siro

Un'edizione di assoluto livello, con tanti ospiti stranieri tanto da essere considerata dagli addetti ai lavori come una corsa di Gruppo "europea", che ha visto il trionfo dell'allieva di Stefano Botti, con Fabio Branca in sella, al termine di un avvincente duello con la favorita Revoir, con quest'ultima che sembrava già vincente nei 300 metri finali, ma che alla fin fine è calata nell'ultimo tratto. Terzo posto per Sioux Life, davanti a World Vision.

Nel sottoclou per il Premio Campobello, Listed di classe 1 per i cavalli di 2 anni sui 1.800 metri in pista media, seppur con campo ridotto è risultata decisiva la performance di Endo Ferrari che, con Dario Di Tocco in monta, ha preceduto al traguardo Tuttapposto e Mare Enterno.

Prossimo fine settimana da non perdere sulla storica pista milanese: sabato 24 il programma prevede due prove di Gruppo 3 valide per il Premio Dormello e per il Gran Criterium ‘Memorial Paolo Ferrario’, e due Handicap Principali di Classe 2 per il Premio Madonnina ‘Elsa Locchi Franchini’ e per il Premio Monterosa ‘Memorial John Dunlop’, mentre domenica 25 l’attenzione è tutta rivolta al Gran Premio del Jockey Club S.I.R.E. ‘Trofeo Pio Bruni’ di Gruppo 2, e al Premio Ribot ‘Loreto Luciani’ di Gruppo 3.