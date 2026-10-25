Milano, Wish You Fly conquista il Premio Dormello a quota monstre

MILANO - Inizia nel segno delle sorprese il super-weekend di San Siro, aperto con un sabato di corse pirotecnico in attesa di culminare questo pomeriggio con il 104° Jockey Club. Un esito clamoroso infatti ha interessato la prima delle due prove di Gruppo 3 Classe 1 valida per il Premio Dormello, riservato per le femmine di 2 anni impegnate sui 1.600 metri in pista media, la selezione massima della generazione. Wish You Fly (50/1), la Sioux Nation montata da Salvatore Sulas portacolori della Scuderia Talenti, che si presentava a San Siro ignorata dai più, sciorinava una prestazione maiuscola filtrando per vie interne e battendo tutti compresi la tedesca Gipsy Princess, in buon recupero da dietro, e l’inglese Flooding, sempre rimasta terza in quota.