Gran Premio Città di Padova, Gill Dorial mette il turbo e vince in rimonta

PADOVA - Gill Dorial si conferma protagonista all’ Ippodromo Le Padovanelle , conquistando il Gran Premio Città di Padova e centrando il secondo successo stagionale sulla pista di Ponte di Brenta. Dopo l’affermazione estiva nel Gran Premio Stefanelli, l’allievo di Mauro Baroncini ha ribadito il proprio feeling con il tracciato padovano, imponendosi al termine di una rimonta di grande efficacia, nonostante una posizione iniziale decisamente sfavorevole.

La corsa ha perso due delle protagoniste annunciate ancora prima della partenza. Giorgia d’Esi e Gessica Pass sono state infatti ritirate d’ufficio in seguito al rinvenimento di materiale non consentito all’interno dei rispettivi box nell’imminenza della competizione.

In pista, Gimmy Top, interpretato da Vincenzo Gallo, ha assunto rapidamente l’iniziativa, sopravanzando il tedesco Orlando Paladino e imponendo il proprio ritmo alla corsa. Il figlio di Readly Express ha condotto con autorevolezza, dando a lungo l’impressione di poter completare vittoriosamente la propria azione.

La svolta è arrivata nell’ultimo mezzo giro, quando Gill Dorial, guidato da Marco Stefani, ha avviato una progressione dalle retrovie, risalendo per corsie esterne fino ad affiancare il battistrada prima dell’ingresso nell’ultima curva.

I due hanno affrontato la piegata conclusiva appaiati, dando vita a un serrato confronto risolto soltanto nelle battute finali. Negli ultimi 50 metri Gill Dorial è riuscito a mettere la testa davanti a Gimmy Top, completando una rimonta di notevole spessore e conquistando il successo. Terza posizione per Orlando Paladino, rimasto alle spalle dei due protagonisti.

Il tempo al chilometro di 1.12.7 completa la prestazione del vincitore, che aggiunge così il Gran Premio Città di Padova al successo nel Gran Premio Stefanelli, confermando la propria competitività e la particolare attitudine alla pista delle Padovanelle.