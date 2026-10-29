ANACT Stakes Plus 2026, completate a Roma le qualificazioni: ecco i 24 finalisti per Treviso
ROMA - Si è completato nel pomeriggio di ieri all’Ippodromo delle Capannelle di Roma il quadro dei qualificati alle finali dell’ANACT Stakes Plus 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione del trotto italiano. Dopo le batterie disputate a Milano, Modena e Napoli, anche la tappa romana ha emesso i suoi verdetti, definendo l’elenco dei 24 cavalli che domenica 15 novembre si contenderanno i due titoli di Gruppo 1 sulla pista dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso.
Un percorso di qualificazione particolarmente partecipato, che ha visto 85 cavalli impegnati complessivamente in dieci batterie, due in più rispetto alle otto inizialmente previste. L’elevato numero di iscritti ha infatti reso necessario lo sdoppiamento di alcune prove, confermando il grande interesse suscitato dalla manifestazione. Quattro gli ippodromi coinvolti: Milano, con 26 partenti distribuiti in tre batterie; Modena, con 20 concorrenti; Napoli, con 18; e Roma Capannelle, dove gli ultimi 21 protagonisti hanno completato il programma delle qualificazioni. Numeri che raccontano una partecipazione importante, ma dietro i quali si intrecciano soprattutto le ambizioni di proprietari, allevatori e allenatori. Ogni cavallo porta con sé una storia e un percorso sportivo differente, accomunati dall’obiettivo di conquistare un posto nelle finali e dalla possibilità di competere per un successo di Gruppo 1.
L’appuntamento decisivo è fissato per domenica 15 novembre a Treviso, sulla pista da un chilometro del Sant’Artemio, impianto che ospita anche la preparazione del recente vincitore del Derby Italiano del Trotto, Iceberg LP. Il programma prevede due finali, una riservata ai maschi e una alle femmine, entrambe con una dotazione di 200.000 euro, per un montepremi complessivo di 400.000 euro. Di seguito l’elenco completo dei 24 qualificati, con i rispettivi allenatori:
ANACT Stakes Plus 2026 – Maschi
- Lili The Fire Gio – Alessandro Gocciadoro
- Lupin Doda – Cristian Rizzo
- Luxor Roc – Filippo Rocca
- Lucenzo Ral – Carlo Belladonna
- Leao – Alessandro Gocciadoro
- Leroy Sp – Edoardo Loccisano
- Lemmy – Alessandro Gocciadoro
- Lets Go Gio – Luigi Cuozzo
- Leopold Ferm – Umberto Di Vincenzo
- Lince Killer Gar – Alessandro Gocciadoro
- Lolo – Marjo Natynki
- Loki Pal Bar – Alessandro Gocciadoro
ANACT Stakes Plus 2026 – Femmine
- Leonia Dance – Marco Smorgon
- Lotteria – Cristian Rizzo
- Luxury Gio – Alessandro Gocciadoro
- Lovely Grif – Walter Zanetti
- Lilibeth Baba – Erik Bondo
- Lisa Gso – Walter Zanetti
- Lisippa degli Dei – Alessandro Gocciadoro
- Lolly Grif – Umberto Di Vincenzo
- Lucy Vimar – Filippo Gallo
- Lady Hawk Font – Alessandro Gocciadoro
- Leslie Dance – Marco Smorgon
- Lydia del Ronco – Cristian Rizzo
Tra gli allenatori spicca Alessandro Gocciadoro, che ha qualificato ben sette cavalli, cinque maschi e due femmine. Tre finalisti per Cristian Rizzo, mentre Walter Zanetti, Marco Smorgon e Umberto Di Vincenzo saranno rappresentati da due allievi ciascuno.
Conclusa la fase delle batterie, l’attenzione si sposta dunque su Treviso, dove i migliori dodici maschi e le migliori dodici femmine emersi dalle qualificazioni si ritroveranno per l’atto conclusivo dell’ANACT Stakes Plus 2026. Due corse di Gruppo 1 che metteranno in palio non soltanto un montepremi importante, ma anche uno dei titoli più ambiti della stagione.
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