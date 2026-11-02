Milano, supersonica Ischia Joy nel Gran Premio Mangelli

MILANO - La grande domenica di trotto all' ippodromo di San Siro ha eletto in Ischia Joy la sua regina. Il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli ha regalato grandi emozioni nella Gruppo 1 riservata ai cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1.600 metri. Dieci i partenti usciti dalle due batterie della 3a e 4a corsa del programma valide entrambe per il Premio Vittorio Guzzinati. Nella prima batteria Il Trio Jet aveva sfruttato le sue doti di partitore per difendere la pole position: spendeva un 27.5 per il primo quarto ma rientrava a Indianfire Wf (che si accodava secondo) e a Italo Ssg, che invece restava allo scoperto e si limitava a scortare il battistrada: Il Trio così gestiva il ritmo e poi in retta allungava sicuro per vincere a media di 1.12.4. Ottima impressione, finendo in spinta. Ischia Joy dalla seconda pariglia in scia a Italo Ssg vinceva la volata per il secondo posto sull’appostato Indianfire Wf, mentre Iang As per varchi chiudeva quarto su Italo SSG, ancora in quota malgrado il percorso dispendioso. Subito di galoppo al via l’atteso Iambellesi TQ.

Molto combattuta anche la seconda batteria, e non poteva essere altrimenti, vista la presenza di Ideal Turdance: il mastino da El Ideal era protagonista dell’ennesimo percorso arrembante all’esterno con il quale induceva alla resa appena in retta il battistrada Illinois Best, ma anche oggi trovava un rivale in grado di batterlo: il ruolo di “giustiziere” toccava a Ippopotamo TQ con una pennellata di Enrico Bellei, che proprio in zona traguardo metteva il collare al rivale a media di 1.12.2. Ilias D’Arc con poco spazio per sprintare chiudeva terzo a ridosso, con Iceberg Bi e Incanto Three che conquistavano il pass per la finale. In errore a metà percorso Iceberg LP, costretto a percorso impossibile.

In questo bel gruppo di partenti di altissima qualità, il tentativo dell’unica femmina al via, Ischia Joy sembrava azzardato, ma la portacolori di Jean-Pierre Barjon (che della figlia di Mister J.P. è anche allevatore), si è confermata una cavalla in crescita esponenziale. Di più: il successo in questa prova ha confermato che si tratta di una campionessa autentica. Merito del suo allenatore Erik Bondo, che si sta facendo apprezzare anche sulle piste francesi, e merito di Francesco Facci, che con il trainer danese forma un sodalizio che sta raccogliendo successi e soddisfazioni. La bordata con cui Ischia Joy ha costretto alla resa Il Trio Jet resterà impressa nella memoria degli appassionati: Il Trio Jet, passato al comando dopo aver scambiato la posizione con l’alleato Ilias D’Arc, provava coraggiosamente a replicare all’attacco violentissimo della vincitrice: il portacolori di Stefano Bondi in retta sembrava pure riuscire nella difesa, ma nei metri finali la rivale è tornata inesorabile, passando nettamente. Ilias D’Arc ha concluso al terzo posto, Iang As e Ideal Turdance hanno completato il marcatore.