Milano, Crown Board dà spettacolo nel Di Capua. Amico si prende il St. Leger

La prova più illustre (e con più dotazione, 264mila euro) del Premio Di Capua è stata quella riservata ai cavalli purosangue di 3 anni ed oltre in un confronto sul miglio intitolata all’avvocato milanese appassionato di ippica tragicamente scomparso nel 1977. È stata una corsa avvincente, emozionante e spettacolare. Una sorta di film già visto, ma un film da Oscar, con Crown Board e Kabir che, come nel Premio Ribot Premio Ribot - Memorial Loreto Luciani, Gruppo 3 sui 1.400 metri in pista dritta disputato lo scorso 25 ottobre sempre a Milano, andavano a staccarsi in lotta, ma questa volta senza nessun incomodo nel mezzo, ma con lo stesso esito. L’inglese Crown Board primo: il cavallo di proprietà di Laurence Holder ed allenato da Jean-Chapple Hyam, con Marco Ghiani in monta, riusciva a respingere l’assalto di Kabir per una retta d’arrivo di grandissimo spessore tecnico che vedeva protagonista fino alla fine anche il campione in carica, proprio il tedesco Next Mine, poi arrivato terzo a distacco, mentre Grand Son Of Dark, oggi al di sotto del suo standard, si manteneva in quota ma piuttosto distante. La tradizione però non premia i cavalli italiani dato che l’Albo d’oro, nelle precedenti quattro edizioni (dal 2022 al 2025), ha sempre visto vincere cavalli stranieri, tra irlandesi, francesi e tedeschi, tra questi ultimi appunto Next Mine l’anno scorso, al quale oggi si è aggiunto l’inglese Crown Board.

Prima del Di Capua, era sceso in pista il St. Leger Italiano, storica prova che esordì nel lontano 1892, prima sulle piste di Torino e poi a Milano, per un Gruppo 3 Classe 1 riservata ai cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza di 3.000 metri in pista grande. Tutti gli occhi erano puntati sull’inglese Al Qareem, guerriero di 7 anni sempre sulla breccia, mentre le alternative potevano essere o il connazionale Tactician, di 5 anni, oppure il tedesco di 3 anni Anno Solero. Per i colori italiani, invece, Naisha, che si era rivista tonica come nel Premio Monterosa, e Flag’s Up, alle ultime battute della sua meravigliosa carriera. Alla fin fine però, la vittoria è andata ad Amico della scuderia Stall Stars e Friends III, figlio dell’inglese Camelot, celebre stallone vincitore della Triplice Corona, e con madre tedesca Anna Katharina, allenato da Henk Grewe e con in monta Dario Di Tocco. Un grande successo per il castrone baio di 4 anni di origine tedesca che sfruttava l’andatura troppo selettiva imposta proprio da Al Qareem, che poi arrivava terzo sul palo, andando così a vincere la sua miglior corsa della carriera migliorando rispetto al promettente St Leger tedesco e confermando di potere essere un fondista importante e in piena crescita. Tra gli altri ottimo finale del 3 anni Anno Solero, che giungeva secondo dopo che figurava ultimo all’ingresso in retta; certamente quest’ultimo rappresenta un elemento da tenere d’occhio per il prossimo anno sulle distanze lunghe. Amico succede così, nell’albo d’oro, alla cavalla francese Orion Queen che nel 2025 vinse a sorpresa sulla pista milanese. Naisha e Flag’s Up per l’Italia, rispettivamente nona e settimo.

In mezzo alle due di Gruppo la Super Condizionata di Classe 1 per il Premio Chiusura – Aria Importante, con in pista i cavalli di 2 anni ed oltre a confronto sulla pista dritta e con arrivo al terzo traguardo dei 1.400 metri. Al Chiusura l’aggiunta di Aria Importante che è stata una celebre purosangue inglese, con padre Twilight Son e madre Aria di Festa, allenata da Alduino Botti e legata ad importanti successi all’Ippodromo di San Siro tra cui le edizioni proprio del Premio Vittorio Di Capua, del Premio Vittadini e, appunto, del Premio Chiusura nel 2021. In pista questa volta vinceva Antiqua Mare non deludendo le attese dei propri sostenitori e del betting continuando la sua ottima stagione e chiudendola nel migliore dei modi profilandosi, fin da ora, come tra i più forti futuri neo anziani sulla distanza in Italia. La prestazione del cavallo di proprietà ed allenato dalla Stefano Botti Turf, con in sella Maikol Arras, appariva sempre solida e sotto controllo impreziosita da un allungo sicuro per la vittoria finale. Secondo posto, invece, per My Eternal Love che vinse la stessa corsa nel 2025, mentre terza, a sorpresa, Kammeel. Da menzionare anche il buon quarto posto del rientrante Elegant Power.