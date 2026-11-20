ROMA - Ci sono regali che valgono più di quanto si possa immaginare. E poi ci sono quelli che, oltre a raccontare una bella storia, continuano a regalare soddisfazioni anche in pista. È il caso di Tenth Anniversary , protagonista del venerdì di corse all'ippodromo di Roma Capannelle , dove ha conquistato il tradizionale Premio Sette Colli , Handicap Principale riservato ai due anni sui 1.500 metri.

La sua storia comincia con un gesto romantico: Pierpaolo Sbariggia, in occasione del decimo anniversario di matrimonio con la moglie Samantha, aveva deciso di regalarle un cavallo. Una scelta che si è rivelata particolarmente felice, perché Tenth Anniversary, oltre a portare un nome che ricorda quella ricorrenza, ha saputo costruire una carriera ben superiore alle aspettative iniziali.

Con Pasquale Borrelli in sella, la portacolori della famiglia Sbariggia ha dato un'altra dimostrazione di carattere e tenacia, imponendosi al termine di una retta d'arrivo tutta cuore e progressione. A farne le spese è stata l'altra femmina Your Life, costretta al secondo posto, mentre il bellissimo Quasi Amici ha completato il podio.

Figlia di The Irish Rover, acquistata per una cifra modesta grazie ai contatti con un piccolo allevatore irlandese, Tenth Anniversary si è rivelata una cavalla combattiva, con margini di crescita ancora da esplorare. Il suo percorso racconta una progressione significativa: dall'esordio in una maiden a Corridonia al passaggio in una reclamare a Roma, fino alla vittoria in condizionata e adesso alla conquista di un Handicap Principale. Un'ascesa che le ha consentito di superare i 30.000 euro di somme vinte in carriera. Niente male per un regalo di anniversario. E un'altra dimostrazione di quanto le storie di uomini e cavalli sappiano rendere speciale una giornata di corse.

Il pomeriggio di Capannelle ha offerto anche un'altra conferma: quando il terreno diventa pesante, i cavalli di Maurizio Grassi, per tutti “Fanalino”, sanno esprimersi al meglio. A ribadirlo è stato Arrival, vincitore del tradizionale Premio Palmieri per i colori del Distretto Verde, al termine di una prestazione condotta da un capo all'altro.

Perfettamente interpretato da Mirco Mimmocchi, il figlio di Australia ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, respingendo gli attacchi di un ancora positivo Tauro's Way. Terza posizione per l'importato Mafting, alla prima apparizione sulle piste italiane. Un successo costruito con determinazione, nel quale Arrival ha confermato la propria attitudine ai terreni impegnativi e Mimmocchi ha saputo amministrare al meglio la corsa.