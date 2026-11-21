PALERMO - Trotto protagonista del fine settimana ippico con l’atteso Gran Premio del Mediterraneo in programma questo pomeriggio alla Favorita di Palermo , ultima corsa che il calendario dei grandi premi riserva ai tre anni. Nel galoppo, dopo il venerdì di qualità consumato a Roma Capannelle con il Sette Colli e il Premio Palmieri, oggi convegno di rilievo a Milano con il Premio San Siro e il Premio Ricciotti e Mauro Frediani . Domenica interessante anche a Pisa con tre buone condizionate.

OCCHI SU PALERMO – Il trotto si prende la scena di questo sabato con il 60° Gran Premio del Mediterraneo, tradizionale prova di gruppo 3 sul miglio che alla Favorita di Palermo archivierà la stagione delle corse di gruppo dei tre anni. Dodici i pretendenti al via, tra questi anche due allieve del team Gocciadoro, Italian Ferm (al 6) e Intesa Ek (5), con quest’ultima che vanta una vittoria in Svezia a Jagersro nelle Breeders Course. Curiosità pure per Illinois Best che debutta con il nuovo training Di Maro-Squeglia e ha pescato un bel numero uno di steccato. Insidiosa al 4 anche la velocissima e regolarissima Imprendibilegal, mentre al largo della prima fila c’è Invictus Bi. L’inizio del convegno è fissato per le 13:07, con il Gran Premio del Mediterraneo in palinsesto alle 16:20. Nel trotto oggi si corre anche a Padova e Casarano, domani a Bologna e Montegiorgio.

GALOPPO A MILANO E PISA – Sabato ricco di spunti tecnici all’ippodromo di San Siro per la 61ma stagionale di galoppo, una riunione con sette corse a partire dalle 14:35 che vede l’ultima giornata sulla pista in erba. Al centro due Handicap di classe 3 riservati ai cavalli di 3 anni ed oltre. Il primo a scendere sul circuito è il Premio San Siro, alla seconda corsa, con i cavalli fondisti di 3 anni ed oltre alle prese sulla distanza di 3.000 metri. L’altra prova, in chiusura, è di grande tradizione sui 1.800 metri e ricorda Ricciotti e Mauro Frediani. Tra le altre prove del pomeriggio milanese altri due Handicap di classe 3 valide per il Premio Razza Spineta, con i cavalli di 2 anni impegnati in pista dritta sulla distanza minima dei 1.000 metri, e nella penultima prova intitolata a Umberto Pianca sui 1.800 metri in pista media, sempre per i 2 anni.

Domenica di galoppo a Pisa, sulla pista di San Rossore di scena i purosangue in una riunione da 7 corse e un programma che propone tre buone condizionate di Classe 1 e una prova classica per gli Anglo Arabi. Galoppo anche all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa con un cartellone di 6 corse.