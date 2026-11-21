Palermo, alla Favorita c'è il Gran Premio del Mediterraneo
PALERMO - Trotto protagonista del fine settimana ippico con l’atteso Gran Premio del Mediterraneo in programma questo pomeriggio alla Favorita di Palermo, ultima corsa che il calendario dei grandi premi riserva ai tre anni. Nel galoppo, dopo il venerdì di qualità consumato a Roma Capannelle con il Sette Colli e il Premio Palmieri, oggi convegno di rilievo a Milano con il Premio San Siro e il Premio Ricciotti e Mauro Frediani. Domenica interessante anche a Pisa con tre buone condizionate.
OCCHI SU PALERMO – Il trotto si prende la scena di questo sabato con il 60° Gran Premio del Mediterraneo, tradizionale prova di gruppo 3 sul miglio che alla Favorita di Palermo archivierà la stagione delle corse di gruppo dei tre anni. Dodici i pretendenti al via, tra questi anche due allieve del team Gocciadoro, Italian Ferm (al 6) e Intesa Ek (5), con quest’ultima che vanta una vittoria in Svezia a Jagersro nelle Breeders Course. Curiosità pure per Illinois Best che debutta con il nuovo training Di Maro-Squeglia e ha pescato un bel numero uno di steccato. Insidiosa al 4 anche la velocissima e regolarissima Imprendibilegal, mentre al largo della prima fila c’è Invictus Bi. L’inizio del convegno è fissato per le 13:07, con il Gran Premio del Mediterraneo in palinsesto alle 16:20. Nel trotto oggi si corre anche a Padova e Casarano, domani a Bologna e Montegiorgio.
GALOPPO A MILANO E PISA – Sabato ricco di spunti tecnici all’ippodromo di San Siro per la 61ma stagionale di galoppo, una riunione con sette corse a partire dalle 14:35 che vede l’ultima giornata sulla pista in erba. Al centro due Handicap di classe 3 riservati ai cavalli di 3 anni ed oltre. Il primo a scendere sul circuito è il Premio San Siro, alla seconda corsa, con i cavalli fondisti di 3 anni ed oltre alle prese sulla distanza di 3.000 metri. L’altra prova, in chiusura, è di grande tradizione sui 1.800 metri e ricorda Ricciotti e Mauro Frediani. Tra le altre prove del pomeriggio milanese altri due Handicap di classe 3 valide per il Premio Razza Spineta, con i cavalli di 2 anni impegnati in pista dritta sulla distanza minima dei 1.000 metri, e nella penultima prova intitolata a Umberto Pianca sui 1.800 metri in pista media, sempre per i 2 anni.
Domenica di galoppo a Pisa, sulla pista di San Rossore di scena i purosangue in una riunione da 7 corse e un programma che propone tre buone condizionate di Classe 1 e una prova classica per gli Anglo Arabi. Galoppo anche all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa con un cartellone di 6 corse.
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