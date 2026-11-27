ROMA - Terreno ai limiti della praticabilità, profondo e faticoso, sul quale anche trovare il giusto appoggio diventa un problema. L'ultima giornata di galoppo del mese all' ippodromo Capannelle non ha fatto sconti, premiando soprattutto la qualità e l'attitudine dei cavalli a condizioni di pista particolarmente impegnative.

Nel tradizionale Premio Roma Vecchia (Listed), il pronostico è stato ampiamente rispettato grazie alla netta affermazione di Orageux (Night Of Thunder), portacolori della Wathnan Racing, che ha dominato la contesa con cinque lunghezze e mezzo di margine, senza praticamente mai dover cambiare marcia. Una superiorità costruita sulla grande qualità di base e sulla spiccata attitudine al terreno. Ben interpretato da Antonio Orani, il cavallo allenato da Jerome Renyer era già padrone della situazione all'ingresso in retta, centrando la quinta vittoria consecutiva. A guastare la festa, purtroppo, una vistosa zoppia all'anteriore sinistro, che potrebbe costringerlo a un lungo stop. Alle sue spalle, un eccellente Tauro’s Way ha ulteriormente alzato l'asticella delle proprie prestazioni, per la soddisfazione di Paolo Dragoni. Terza Aretha Star, che ha riscattato la deludente prova nel Premio Lydia Tesio.

L'altra Listed di giornata, il Premio Umbria, ha esaltato la grande attitudine al terreno pesante di Muchas Gracias, velocista spesso sottovalutato, che a cinque anni ha conquistato la prima corsa Stakes della carriera, coincisa con la sua decima vittoria. Il pupillo di Marco Rossi è stato protagonista in tutte le fasi della corsa, sostenuto da un efficace Dario Vargiu, ingaggiato per l'occasione. Al termine di un serrato confronto, Muchas Gracias ha messo il muso davanti a Patroclo, altro specialista dei terreni pesanti, mentre al terzo posto si è classificato un eccellente Tulum, di soli tre anni.

Per Muchas Gracias trova ancora una volta conferma una delle caratteristiche più affascinanti dei velocisti: la capacità di migliorare con la maturità. E pensare che il cavallo, proveniente dalla Francia e oggi allenato da Cristiana Brivio Sforza, a due anni correva nelle reclamare. Oggi, a cinque, può fregiarsi di un successo in Listed.