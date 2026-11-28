ROMA - Ultimo weekend di corse del mese di novembre con il trotto protagonista domani all’ippodromo marchigiano di San Paolo , a Montegiorgio , per la trentottesima edizione del Palio dei Comuni . Corsa di grande tradizione e folclore del territorio, in cui ogni cavallo difende i colori di un paese in un clima di autentica rivalità tra campanili, è soprattutto un appuntamento di spicco del calendario ippico internazionale che riunisce i migliori interpreti della specialità. Corse interessanti anche nel galoppo con riunioni a Milano , Pisa e Siracusa .

Palio, parata di stelle

Trentotto edizioni, 25 comuni in rappresentanza di tre regioni (Marche, Umbria e Abruzzo), oltre 400 rievocatori e una grande sfida di trotto che unisce sport, cultura e identità territoriale. Il Palio dei Comuni intitolato a Lanfranco Mattii, gruppo 1 con 24 cavalli al via su tre batterie, culminerà con una finale sul miglio tra i primi quattro classificati di ciascuna qualifica.

Il mosaico degli abbinamenti tra comuni, cavalli e guidatori, è stato completato giovedì con il sorteggio dei numeri nell’ambito del tradizionale Gala. Dhube Prav, vincitore della passata edizione con i colori di Montappone, è stato ritirato e non sarà tra i partenti. Sorteggio favorevole per alcuni dei punti di riferimento delle singole batterie come Edgar Saba, che ha pescato il numero alla corda nella prima eliminatoria, così come il francese Igrec De Celland nella seconda. Bene anche Working Class Hero e Dali Prav, rispettivamente al 2 e al 3 della terza batteria. Il programma sportivo prevede otto corse complessive, con la prima batteria in palinsesto alle 14:30. Ad accompagnare le competizioni spettacoli, rievocazioni e tante iniziative per il pubblico.

‘Orecchio alla radiolina’ obbligato questo pomeriggio con Vincennes. A Parigi oggi ben cinque corse di gruppo, con l’attenzione rivolta tutta sul Prix de Chenonceaux, gruppo 3 sui 2.700 metri con due italiani al via, entrambi preparati da Sébastien Guarato: Golden Gio e Ginger Gio, che partiranno rispettivamente con il 3 e il 4.

Gli altri appuntamenti di trotto del fine settimana interesseranno oggi gli ippodromi di Padova, Napoli e Palermo, domani quelli di Bologna e Torino.

Galoppo

Nel pomeriggio a San Siro (inizio alle 14:15) la sessantaduesima stagionale di galoppo con tutte le sei prove sulla pista in sabbia. La corsa più tecnica è la penultima, il Premio Avis Nazionale, Handicap di classe 3 per i cavalli di 3 anni ed oltre impegnati sui 1.200 metri.

Domani in programma sette corse a Pisa (dalle 13:06): in evidenza il Premio Maggiore Nicola Ciardelli, la maiden Enrico ed Elena Serboli per i 2 anni, il Premio FIDAPA per fondisti e il Seven Star, omaggio alla grande velocista degli anni Settanta. Chiude il weekend l’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa con sette prove dalle 14.49.