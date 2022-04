Rylov sospeso dalla Fina per 9 mesi: sostiene Putin e l'invasione dell'Ucraina

Evgeny Rylov, nuotatore russo medaglia d'oro alle Olimpiadi, è stato sospeso per 9 mesi dalla Fina (Federazione internazionale del nuoto) per aver appoggiato Putin e sostenuto l'invasione dell'Ucraina. La Fina ha annunciato di aver "riconosciuto" una precedente, non ancora pubblicata, sentenza di un pannel disciplinare per sospendere Rylov "a seguito della presenza e della condotta a un evento tenutosi allo stadio Luzhniki di Mosca". La sospensione dell'atleta classe '96 è iniziata mercoledì e copre qualsiasi competizione internazionale. È probabile che l'effetto su Rylov sia per lo più simbolico. Così come fatto dagli organizzatori del torneo tennistico di Wimbledon, anche la Fina ha esteso la sua decisione di escludere gli atleti della Russia e del suo alleato della Bielorussia dagli eventi internazionali per il resto del 2022.