Sarà Melbourne (Australia) ad ospitare, dal 13 al 18 dicembre, i Mondiali di nuoto in vasca corta. Lo ha annunciato la Fina. La rassegna iridata si sarebbe dovuta tenere inizialmente a Kazan, in Russia, poi privata dell'evento a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Precedentemente, Melbourne aveva già ospitato i Mondiali in vasca lunga nel 2007, così come Perth nel 1991 e nel 1998.