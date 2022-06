Nicholas Santos nella storia dei Mondiali: argento a 42 anni!

BUDAPEST (Ungheria) - Nicholas Santos non si ferma più e continua ad infrangere record. Ai Mondiali di Budapest, il nuotatore brasiliano conquista l'argento nella finale dei 50 farfalla, arrendendosi di un solo centesimo al super campione statunitense Caleb Dressel, e diventa l'atleta più anziano della storia a raggiungere il podio nella competizione mondiale. Il record precedente era sempre il suo, a 39 anni nel 2019, dove aveva aggiornato quello nel 2017 all'età di 37 anni. Il dato è impressionante se si considerano anche i Mondiali nella vasca Corta in cui Nicholas, a 41 anni, è stato campione nel 2021 ad Abu Dhabi e oro in Cina nel 2018, a 38.