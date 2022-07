Giochi del Mediterraneo, nuoto: poker di ori Italia!

Megli è oro nei 100 stile libero

Filippo Megli ha vinto la medaglia d'oro nei 100 stile libero.L'azzurro ha nuotato in 49" netti precedendo in rimonta di due centesimi il portoghese De Matos. Bronzo per l'altro azzurro in gara, Alessandro Bori in 49"12.

Angiolini-Bottazzo: è doppietta dei 100 rana!

È un'Italia scatenata perché arriva il 3° oro di giornata e questa volta addirittura una doppietta. Infatti Lisa Angiolini ha vinto i 100 metri rana con il tempo di 1.07.59 precedendo l'altra azzurra Anita Bottazzo con 1.08.14, terza la turca Gunes (1.08.44).

Quarto oro Italia: Matteazzi nei 400 misti!

Pier Andrea Matteazzi è il dominatore assoluto nei 400 metri misti nella piscina di Orano: il nuotatore vicentino si prende il suo primo oro ai Giochi del Mediterraneo con 4:13.83, staccando nettamente lo sloveno Anze Fers (4:19.63) e anche il connazionale Paolo Pietro Sarpe, bronzo con 4:20.41.