Tania Cagnotto: "Marmolada uno shock, ero sulle Dolomiti quel giorno"

CASTIGLION FIORENTINO - Domenica scorsa "ero proprio a Corvara per la maratona delle Dolomiti e quel che è accaduto stato veramente uno shock. Poteva succedere a chiunque, non è che siano andati a rischiare, è terribile quel che è avvenuto". Lo ha detto l'ex tuffatrice Tania Cagnotto, a margine del premio 'Fair play-Menarini' a Castiglion Fiorentino (Arezzo), in merito alla tragedia di domenica sulla Marmolada. "Bisogna avere rispetto della natura, sia del mare che della montagna, vanno rispettati e bisogna avere anche una certa attenzione quando si praticano", ha concluso Tania Cagnotto.