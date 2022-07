Immenso Paltrinieri: vince anche la 2ª tappa delle World Series

PARIGI (Francia) - Ancora Gregorio Paltrinieri. Messi alle spalle trionfi e fatiche dei Mondiali di Budapest, il fuoriclasse azzurro si impone anche nella seconda tappa delle World Series di nuoto di fondo, in svolgimento al Parc de la Villette, nel cuore di Parigi. Il 27enne di Carpi e vincitore di tutto - tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato dal tecnico federale Fabrizio Antonelli e ai Mondiali oro nella 10 km, argento nella 5 km, bronzo con la 4x1.5 e in piscina sul gradino più alto del podio nei 1500 - conduce una gara perfetta, sempre in testa al gruppo che poi stacca a circa cinquecento metri dalla fine, e vince in 1h51'37"85. Alle spalle di SuperGreg, già vincitore della prima tappa dell'ex World Cup a Setubal, gli ungheresi Kristof Rasovszky in 1h51'38"98 e David Betlehem, terzo in 1h51'41"95. Quinto Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), vincitore del titolo italiano pochi giorni fa a Piombino, in 1h51'43"68.