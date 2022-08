Evviva Linda Cerruti, 8 medaglie postate in stile Spitz

TORINO - (e.e.) Gli Europei di nuoto di Roma hanno regalato un pieno di medaglie da record. Nell'artistico, Linda Cerruti è emersa per aver fatto collezione (la più premiata, pur senza ori). E nella sua foto scattata a Noli, in Liguria, in stile Mark Spitz , c'è tutta la sua gioia.

LE PAROLE CHE CONTANO Riassunta nel post pubblicato su Instagram: «A distanza di una settimana riguardo con infinita gioia le mie medaglie (8)!!!?A 4 anni dagli Europei di Glasgow in cui vinsi 2 argenti e 5 bronzi posso dire di essere soddisfatta!!! Sono migliorata con tanto allenamento e anni di esperienza in più!!! Dietro alle mie medaglie (per le quali mi avete scritto in tantissimi) c’è tanto sacrificio! Fin da piccola ho iniziato a studiare di notte per potermi allenare di giorno! In tanti mi chiedete se è dura allenarsi così… beh sicuramente è una vita ad incastro, ma che riserva tante gioie e bellissime esperienze. Auguro ad ognuno di voi di poter vivere o far vivere una vita fatta di sport ai vostri figli. Lo sport aiuta a crescere e insegna dei valori.?Mi inorgoglisce vedere il Team Italy eccellere nei vari medaglieri europei, spero che questo porti maggiore attenzione verso gli “sport minori” in cui l’Italia sta ottenendo i risultati maggiori».