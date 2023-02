Tuffi, la Batki si ritira: "The end! È venuto il momento di voltare pagina"

Batki, l'annuncio del ritiro

“THE END! Dopo quasi 30 anni di vita dedicati a questo meraviglioso sport, è venuto il momento di voltare pagina! […] È stata una vita intensa, densa, piena, in cui non mi pento di nulla, tutto ha avuto un senso per farmi diventare ciò che sono oggi. Quando ho deciso che gli Assoluti di Bolzano l’estate scorsa sarebbero stati la mia ultima gara, sentivo che era giunta l’ora di chiudere questo gigante, stupendo, infinito cerchio. Mi sento di ringraziare ancora una volta il Centro Sportivo dell’Esercito e la FIN per aver sostenuto la mia immensa avventura, senza il vostro supporto non sarei potuta arrivare così lontano! “E poi grazie a tutti voi, a chiunque abbia reso questo cammino più colorato grazie alla sua presenza, fisica o spirituale. È la condivisione che rende il risultato ancora più dolce ed io ho avuto la fortuna e l’onore di essere circondata da persone magnifiche che mi hanno fatto vibrare l’anima".