Trofeo Città di Bastia al via nel weekend: tutte le info

BASTIA UMBRA - In Umbria il 16° Trofeo “Città di Bastia”, che si svolgerà sabato e domenica in vasca base di 25 metri a 8 corsie. Alle gare Fin del Centro Nuoto Bastia sono attesi 606 atleti da 9 a 24 anni di 16 società da Umbria (polisportiva Aretè e Centro Nuoto di Bastia, Cnat 99 Amici del nuoto Alto Tevere, Libertas Rari Nantes Perugia, Planet Sport Todi e Thebris Nuoto Ponte Felcino), Lazio (Centro Sport Roma, Fin Plus Ostia, Ippocampo, Quattro Star, Sport Shuttle e Stelle Marine), Marche (Fermo Nuoto e Pallanuoto), Toscana (Chimera Nuoto di Arezzo e Virtus Buonconvento) e Sicilia (Tennis Club Palermo 3) per 2.603 partecipazioni complessive alle gare con sei staffette.