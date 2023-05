Nuoto, Paltrinieri sesto nella 10 km a Golfo Aranci: "Soffro l'acqua fredda"

GOLFO ARANCI - Nuvole basse e pioggerella fina accolgono gli atleti che in 87 prendono parte alla gara maschile. Acqua a 17.3 gradi e quindi muta obbligatoria per gli 86 partecipanti. Dario Verani, iridato della 25 km sul Lupa Lake a Budapest lo scorso anno, infatti rinuncia alla gara. Assente anche l'olimpionico della distanza Florian Wellbrock, uno dei favoriti alla vigilia. Sei giri del quadrilatero difronte la località sarda appena a sud della costa smeralda, con un ritmo gara intorno a 17 minuti a giro. Dopo un primo turno interlocutorio con il viecampione olimpico ungherese Kristof Razovszky passa al comando, ma poi deve rintuzzare l'attacco della coppia d'oro azzurra con Paltrinieri e Acerenza che sgomitano al comando del secondo giro. A metà gara conduce ancora il terzetto con il magiaro che tocca primo in 52'19, e i due azzurri attaccati e seguiti a stretto giro da Marcello Guidi, cagliaritano ed eroe di casa. Nel gruppetto anche lo spagnolo Benito Garach e l'ungherese David Betlehem. Al sesto chilometro il forcing di Supergreg che rompe gli indugi e anima il gruppo di testa sgranandolo. Acerenza tiene a due secondi, mentre Razovsky scivola al sesto posto a cinque secondi ultimo del gruppetto di testa. Dopo una botta sul viso si ritira uno dei favoriti ovvero il plurimedagliato in vasca e acque libere l'ucraino Mychajlo Romancuk. Il gruppetto di sette uomini affronta l'ultimo giro con Razovsky che passa a condurre e il tedesco Oliver Klemet che chiude a sette secondi. Coperto ed in scia Paltrinieri aspetta il suo momento mettendosi ai piedi di Acerenza fiero scudiero al secondo posto. Si gioca la vittoria anche il terzo azzurro Guidi. Ad un chilometro dalla fine parte l'azione del magiaro, unico con cuffia nel gruppo di testa. La nuotata è sciolta, dinamica, e la schiuma sui piedi è evidente. Acerenza e Paltrinieri provano a restare attaccati ma l'ungherese è d'acciaio e arriva fino alla fine.

Paltrinieri: "Soffro l'acqua fredda"

"La gara non è andata benissimo, sentivo che non ne avevo, mi hanno staccato nell'ultimo giro. Ci sono stati tanti problemi, la mia condizione non è ottimale, l'acqua fredda non mi fa sentire bene e ho fatto il possibile". Così a Sky Sport Gregorio Paltrinieri, sesto al termine della 10km di fondo a Golfo Aranci, tappa di Coppa del Mondo. "Stare davanti fino in fondo e poi arrivare in fondo non è certamente quello che voglio fare. Manca ancora tanto ai Mondiali e lì l'acqua sarà calda. Mi trovo meglio in quelle condizioni, più a mio agio. Se la muta mi appesantisce? Un po' sì, all fine non sentivo più niente. Ma tutto dipende dalle condizioni in cui stai. Saltare tre rifornimenti non era la cosa migliore da fare, non essendo riuscito a staccare gli avversari questa cosa mi si è ritorta contro", ha aggiunto con rammarico. "Parto con un'idea e poi non riesco a metterla in atto. Già dal quarto o quinto giro sapevo che sarebbe stata dura. Ma non sono preoccupato", ha concluso.