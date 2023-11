Nuoto, Paltrinieri si qualifica per Parigi 2024: sarà la sua 4ª Olimpiade

SuperGreg conquista la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi nei 1500 stile libero (gara in cui vinse l'oro ai Giochi di Rio): il campione olimpico ha ottenuto il miglior tempo nella sessione pomeridiana degli Assoluti invernali di Riccione con 14'41"38. Alle sue spalle, Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene) in 14'57"99 e il livornese Matteo Diodato (Livorno Acquatics) in 15'07"41. Paltrinieri matura così la quarta partecipazione alle Olimpiadi: il nuotatore carpigiano ha infatti già gareggiato nei Giochi Olimpici di Londra 2012 (quinto posto nei 1500m sl), di Rio 2016 (la prima medaglia d'oro olimpica, nei 1500m sl), e di Tokyo 2021 (argento negli 800m sl, bronzo nella 10km e quarto posto nei 1500m sl).

Gregorio Paltrinieri è il primo nuotatore italiano a qualificarsi alle Olimpiadi 2024, il suo è un crono d'eccellenza che vale anche la miglior prestazione mondiale stagionale. "Ho lavorato tanto in questi mesi e con una mentalità diversa. Sono uscito molto scottato da quanto successo a Fukuoka, dove non è uscito il mio reale. Avevo in testa il tempo per i Giochi e volevo nuotarlo subito. Gareggiare mi è mancato - spiega il 29enne carpigiano - e questa sera mi sono divertito". Con il successo ottenuto ai Campionati italiani, il nuotatore italiano si conferma campione sulla distanza. La Federazione Italiana Nuoto ha deciso di far svolgere questi campionati in vasca lunga non solo per comporre la squadra per i Mondiali di Doha, ma anche per dare una prima opportunità ai big del nuoto azzurro di qualificarsi per i Giochi con largo anticipo e poter pianificare il resto della stagione con maggiore serenità. Obiettivo subito centrato dal capitano della nostra nazionale, che nei 1500 è sempre stato almeno in finale nelle tre Olimpiadi gareggiate nella sua gara preferita tra le corsie.

Paltrinieri, ora la caccia al pass per le acque libere La qualificazione nelle acque libere Greg la dovrà invece ottenere ai Mondiali di Doha. Proprio per questo Paltrinieri non gareggerà la prossima settimana agli Europei di Vasca Corta in Romania, ma volerà in Portogallo per l’ultima tappa della Coppa del Mondo in Acque Libere, come da lui stesso dichiarato: "Non nuoterò gli 800 stile libero, perché mercoledì andrò in Portogallo per la World Cup in acque libere". Il nuotatore carpigiano vuole infatti simulare quello che dovrà vivere (si spera) in Francia: prima la gara in piscina nei 1500 e, dopo circa una settimana, la 10km in acque libere.

