Italia da record agli Europei di nuoto in vasca corta: 6 medaglie d’oro!

Arrivano le medaglie in una giornata da record per l'Italia nella sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2023 di nuoto in vasca corta in Romania: l'oro arriva per Martinenghi, Mora, Quadarella, Razzetti, Pilato e nella 4x50 mista mixed per Mora, Martinenghi, Di Pietro e Nocentini. Nicolò Martinenghi sale sul tetto d'Europa nei 50 rana e sulla sua scia c'è un eccezionale Simone Cerasuolo per una doppietta da urlo. Il 24enne di Varese è vice campione del mondo, oro con la 4x50 mista e argento nei 100, trionfa in 25"66, con un velocissimo passaggio ai venticinque in 14"06. E il 20enne emiliano nuota in 25"83. Terzo è il turco e primatista iridato Emre Sakic in 25"90. E sempre a Otopeni (Romania) agli Europei in vasca corta arriva anche l'oro nei 200 dorso di Lorenzo Mora.