L'Italia del nuoto danza a Sanremo

TORINO - Il Festival dello sport. Più che un link, l’esigenza di portare anche fuori dai campi di gara nelle case gli eroi che con le loro imprese esaltano il Belpaese alle prese con le paure sull’economia e il futuro, è la definitiva consacrazione dello sport come arte. Degno di stare sul palcoscenico più ambito, quello del Teatro Ariston di Sanremo. O finanche molto di più. Dopo Federica Brignone presentatrice nella prima serata del Festival e la presentazione mondiale delle Mascotte delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ieri, oggi Emma ha lanciato la sua collaborazione con la Nazionale di nuoto artistico (quello che una volta si chiamava sincronizzato). Inconsapevole, per altro.

Con una videochiamata a Doha, dove l’Italia è impegnata nei Mondiali di nuoto già bagnati dall’oro e dall’argento di Giorgio Minisini nelle gare individuali maschili, la cantante ha mostrato in anteprima alla squadra azzurra il video di Apnea, il brano con cui è in casa a Sanremo. Video nel quale è protagonista la Nazionale, ripresa durante gli allenamenti nel al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato a Spinaceto (Roma), prima della partenza per il Qatar. Senza però sapere con quale finalità.

«Faccio il tifo per voi con tutto il mio cuore. So che cosa vuol dire partecipare a competizioni importanti, quanta fatica e quanto sacrificio ci sono dietro al vostro lavoro. Siamo abbastanza simili sotto questo punto di vista. C’è una bellissima connessione tra musica e sport» le parole di Emma, che poi ha svelato: «Da ragazzina per molti anni ho praticato ginnastica artistica e ricordo molto bene tutte le ore massacranti di allenamento». E trasmesso tutta la sua felicità per il video. «Quando l’ho visto per la prima volta montato sulla vostra coreografia mi sono emozionata tantissimo, è una roba incredibile e vi ringrazio».

«È stata una grande sorpresa - racconta Enrica Piccoli, capitano della nazionale -. C'era molto riserbo in occasione delle riprese eseguite durante il nostro ritiro. La canzone è bellissima e facciamo tutti il nostro in bocca al lupo ad Emma per Sanremo. Queste esperienze sono bellissime e riempiono il cuore».