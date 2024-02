Mondiali nuoto: l'Italia conquista l’argento nella 4x100 stile libero

DOHA (Qatar) - La staffetta 4x100 stile libero maschile azzurra, priva di Thomas Ceccon, ha vinto la medaglia d'argento ai Mondiali di nuoto, in scena alla piscina dell'Aspire Dome di Doha. Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hanno "bissato" il secondo posto dei Mondiali del 2023 di Fukuoka fermando il cronometro a 3:12.08. Oro per la Cina in 3:11.08, bronzo per la squadra gli Stati Uniti in 3:12.29. " Abbiamo fatto un'ottima staffetta . Salutiamo chi è rimasto a casa. Siamo stati bravi: ennesima medaglia d'argento", ha detto, a fine gara ai microfoni di RaiSport, Alessandro Miressi. Gli azzurri avevano già ottenuto il pass per Parigi2024 questa mattina.

Quinta la 4x100 femminile

La staffetta 4x100 stile libero femminile italiana ha invece chiuso al quinto posto la propria finale. Chiara Tarantino, Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci e Costanza Cocconcelli hanno fermato il cronometro a 3'38''67. Oro per l'Olanda con 3'36''61, argento per l'Australia con 3'36''93, bronzo per il Canada con 3'37''95. Anche le azzurre avevano già conquistato stamattina il pass per i Giochi olimpici di Parigi2024.

Settebello ai quarti

Sofferta vittoria per il Settebello negli ottavi di finale dei Campionati del mondo di pallanuoto maschile, in scena a Doha. Il team allenato da Sandro Campagna ha battuto per 13-12 gli Usa. Ai quarti di finale gli azzurri affronteranno la Grecia. Serviva una vittoria per la certezza matematica: adesso gli azzurri si sono qualificati per le Olimpiadi di Parigi2024. Nel team italiano, contro gli Usa, tre reti a testa per Fondelli e Di Fulvio, due marcature ciascuno per Bruni e Di Somma e una volta a tabellino Echenique, Presciutti e Condemi. Questo il programma dei quarti di finale del torneo iridato, in scena martedì 13 febbraio: Spagna-Montenegro, Grecia-Italia, Serbia-Croazia e Ungheria-Francia.