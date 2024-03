Quadarella, i Dire Straits e i viaggi in macchina

TORINO - «Mi ricordo i viaggi in macchina con i miei genitori... mio padre era un fan accanito dei Dire Straits, e "Money for nothing" era uno dei miei brani preferiti!». Simona Quadarella. vincitrice dell’oro negli 800 stile libero ai mondiali di nuoto a Doha, è ospite della prossima puntata de “I Vinili di…” il nuovo programma di Riccardo Rossi dedicato alla musica e alla seconda giovinezza dei dischi a 33 giri, in onda sabato 2 marzo in seconda serata su Rai 1 e su RaiPlay. «Al posto delle gambe ha due eliche – dice scherzando Riccardo Rossi- ho invitato Simona Quadarella perché nuotiamo nella stessa piscina e vedere la caparbietà con la quale di allena tutti i giorni, mi fa emozionare sempre. Perché noi siamo lì sul divano, ma per vincere le medaglie, lei combatte, lì in quella vasca, per strappare un centesimo alla vita».