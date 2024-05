Paltrinieri è turbo: l'Italia torna super

Tutti per uno e uno per tutti. Finita nell'album dei ricordi la 2ª tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Nell'affascinante scenario di Golfo Aranci, è stato il giorno, ieri, delle staffette: donne e uomini a darsi il cambio, affrontando 1500 metri per frazione. Nella formazione tricolore si aveva voglia di lasciare il segno perché lo zero alla voce “vittorie e/o podi” non era garbato così tanto nel day-1 del paradiso sardo. A Gregorio Paltrinieri, che si diverte solo se vince, il 33° posto nella 10 km non poteva andare giù così facilmente. E nelle acque libere una dose di cattiveria agonistica ha inciso sulla massimizzazione della prestazione.

Il quartetto, con Greg a concludere le fatiche, è stato spinto al lancio da Ginevra Taddeucci, anche lei desiderosa di lasciare il segno dopo l’ottavo posto della 10 km femminile. A seguire Veronica Santoni e Andrea Filadelli hanno assolto al compito di tenere in linea di galleggiamento Italia 1, con il classe 2001 scelto per sostituire Domenico Acerenza, risparmiato in questo appuntamento per le fatiche precedenti e un piccolo fastidio alla spalla. Il pezzo del puzzle mancante l’ha posto il campione. Paltrinieri ha gestito sapientemente una distanza che conosce a menadito, anche se 1500 metri in mare aperto sono ben diversi che in una piscina.

L'avversario era uno tosto, ovvero il magiaro Kristof Rasovzsky, argento olimpico e oro mondiale a Doha nella 10 km. Ad aggregarsi ai contendenti anche il tedesco Niklas Frach. Un confronto in volata in cui Gregorio, vestendo i panni dello Jonathan Milan del nuoto di fondo, ha saputo regolare i rivali, terminando con il crono di 1h06’58’’8, a precedere Frach di 1’’0 e Rasovszky di 1’’3. «Distanze più corte in mare le nuoto sempre meglio: ovviamente alle Olimpiadi dovrò e proverò ad andar forte nella 10 chilometri, perché alternative non ce ne sono. La staffetta e la cinque mi vengono sempre bene; nella prova di venerdì stavo bene ma ho accusato un po' troppo la temperatura fredda dell'acqua. In questa gara invece è stato tutto perfetto. È stata una staffetta complicata dal punto di vista strategico perché appena provavo ad allungare su Raszovsky lui si riportava subito dietro. Ho quindi cambiato tattica e atteso lo sprint, tenendo tutte le energie per gli ultimi dieci metri ed ho avuto la meglio. In questo periodo con Fabrizio Antonelli ho allenato parecchio questo particolare, perché in passato mi è sempre mancata un po' di velocità. Sono contento di aver disputato la prova a squadre, venerdì ero un po' indeciso, e alla fine, oltre alla vittoria, mi porto via delle ottime sensazioni e un buon allenamento» ha dichiarato il carpigiano.

Una gara in cui in top-5 hanno concluso il Brasile (4°) a 23’’2 e l'altra formazione italiana in gara, composta da Barbara Pozzobon, Sofie Callo Von Platen, Mario Sanzullo e da Dario Verani a 1’29’’6. «La tappa è stata bellissima in un posto stupendo, ogni anno è pieno di gente e questo mi fa veramente piacere ringrazio tutti per la partecipazione. Stavo bene, mi sentivo bene e tutto è andato per il meglio. Ora testa agli Europei e a Parigi», ha aggiunto Greg. Pensiero, infatti, alla rassegna continentale di Belgrado dove Paltrinieri sarà al via nelle gare di fondo dal 10 al 13 giugno, altro test utile prima dei Giochi nella città degli Innamorati dove il classe ’94 del Bel Paese vorrà giocarsi qualcosa di importante e regalare nuove emozioni agli appassionati.