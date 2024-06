Paltrinieri, test per le Olimpiadi di Parigi nel Mare di Belgrado

Acque calde gradite. Gregorio Paltrinieri si prepara quest’oggi (ore 12) alla 10 km degli Europei di nuoto di fondo a Belgrado. Nella capitale serba il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi prosegue e la rassegna continentale per i “caimani” prende il via. Sarà un test probante in vista di quel che sarà. Si gareggerà nelle acque dell’Ada Ciganlija, un’isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che nasce all’interno della città. Noto come il “Mare di Belgrado”, si dovrà affrontare un contesto non così diverso dall’Isola Margherita di Budapest (Ungheria), dove Paltrinieri ha saputo esaltarsi in passato. Un rettangolo con i lati lunghi da 1.666 metri, con il livello di mercurio che segna 26°C, molto diverso da quello di Golfo Aranci, ultima tappa di Coppa del Mondo in Italia. «L’acqua è calda, un po’ come piace a me e il campo gara mi ricorda quello di Lupa Lake a Budapest, dove abbiamo disputato prima gli Europei nel 2021 e poi i Mondiali nel 2022» ha dichiarato il campione azzurro. In entrambe le circostanze da lui citate sono arrivate delle affermazioni e si vorrà replicare. Tuttavia, il tutto sarà interpretato come un viaggio di avvicinamento con destinazione la città degli Innamorati: «Dopo questa gara, torno a Roma per partecipare al 60° Trofeo Settecolli e mi fermo al Centro Federale di Ostia alcuni giorni. Il 3 luglio vado a Livigno in collegiale in altura e da lì proseguo per Parigi. Arriverò il giorno dopo l’inizio delle gare in vasca». La scadenza in questo caso dovrebbe essere il 28 luglio.

Paltrinieri e non solo

Paltrinieri, però, non sarà l’unico osservato speciale nelle acque libere serbe. La 10 km verrà ai nastri di partenza, tra gli uomini, anche Domenico Acerenza e il campione del mondo della 25 km a Budapest e argento agli Europei 2022 a Roma della medesima distanza, Dario Verani. Il lucano ha fatto vedere cose molto interessanti in questa parte della stagione, ricordando i successi nella prima tappa del massimo circuito internazionale a Soma Bay (Egitto) e nella Coppa Len a Piombino. Nel paradiso sardo di Golfo Aranci, Acerenza ha deciso di non gareggiare per non andare a sovraccaricare ulteriormente il suo fisico, tenuto conto di un piccolo fastidio alla spalla. «Mimmo sta facendo i conti con alcuni problemi alla spalla, ma sappiamo come gestire la situazione» aveva spiegato in Sardegna il responsabile delle squadre nazionali del nuoto di fondo, Stefano Rubaudo. Tutto va centellinato con il misurino.

La 10 km delle donne

Gara maschile che sarà preceduta alle 9 dalla 10 km delle donne, con Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni desiderose di far vedere le proprie qualità. Il pass olimpico vacante, per la mancata idoneità agonistica di Arianna Bridi, sarà sicuramente una motivazione in più per le atlete coinvolte, considerando poi i campionati italiani che si terranno a Piombino dal 28 giugno al 1° luglio per fare una selezione interna, senza dimenticare il tentativo nei 1500 sl di Gabbrielleschi che al Trofeo Settecolli cercherà di nuotare il minimo previsto da World Aquatics (16’09”09). «Il regolamento ci consente di inserire anche una ragazza che sia in grado di nuotare il minimo previsto dalla tabella di World Aquatics nei 1500 stile libero in piscina» aveva chiarito Rubaudo.