Titmus oltre O’Callaghan e Federica Pellegrini: nuovo record del mondo nei 200!

Quattordici anni in mano a Federica Pellegrini, poi il record mondiale dei 200 stile libero è caduto per la seconda volta in due anni. Sempre le australiane protagoniste durante la terza giornata di finale dei Trials in svolgimento a Birsbane nella Gold Coast: stavolta il proscenio se lo prende Ariarne Titmus, già detentrice del primato mondiale dei 400 sl, vincendo con il record di 1'52"23 (passaggio 55"13) davanti alla detentrice e compagna di squadra Mollie O'Callaghan che chiude in 1'52"48. Entrambe sotto il vecchio precedente (1'52"85) proprio della O'Cgallaghan, che lo aveva stabilito ai Mondiali di Fukuoka il 26 luglio dello scorso, strappandolo a Federica Pellegrini.