Ceccon: "C'è soddisfazione dopo Parigi. Ecco il prossimo obiettivo"

"Dopo Parigi c'è soddisfazione per il risultato raggiunto e consapevolezza di poter raggiungere altri obiettivi. Al momento non ho ancora deciso quali possano essere. Ecco, potrebbero essere i Mondiali". Lo ha dichiarato il campione olimpico dei 100 metri dorso Thomas Ceccon durante l'evento "Un sogno chiamato Parigi 2024".

Le parole di Ceccon

Il nuotatore azzurro cercherà di competere per la rassegna iridata in programma il prossimo anno a Singapore dall'11 luglio al 3 agosto. Ceccon ha voluto scherzare anche sugli allenamenti: "C'è pochissima voglia di andare, soprattutto al mattino, poi entri in acqua e ti diverti da matti. E' più di un mese che non mi alleno, è dura".