Ceccon fa il canguro: il campione olimpico va in Australia. L’Italnuoto sperimenta

Riccione, capitale del nuoto azzurro. Da oggi al 16 novembre l’impianto romagnolo sarà teatro delle sfide nella piscina da 25 metri. In ballo il titolo tricolore e la qualificazione per i Mondiali di vasca corta dal 10 al 15 dicembre a Budapest, in Ungheria. Pensi alla capitale magiara e viene in mente quel 51”60 firmato da Thomas Ceccon nei 100 dorso. Un record del mondo che mette ancora i brividi, pensando alla rassegna iridata in lunga del 2022. In quest’ultimo scorcio di stagione, però, non lo vedremo in azione. Dopo aver affrontato con discrete soddisfazioni la Coppa del Mondo, il 23enne veneto salterà gli Assoluti e i Mondiali in corta, per dare appuntamento a tutti alla rassegna iridata dell’anno venturo nella piscina da 50 metri di Singapore. Sì, perché Thomas darà seguito al proprio progetto e volerà in Australia a inizio 2025: «Mi allenerò sei-sette mesi per preparare al meglio i Mondiali di Singapore, che rappresentano il mio prossimo grande obiettivo. Ho deciso di fare questa esperienza australiana perché sono otto anni che mi alleno a Verona, quindi volevo cambiare aria» ha spiegato il campione olimpico dei 100 dorso.

Saranno dei campionati italiani orfani di Ceccon e anche di Gregorio Paltrinieri, che già aveva deciso di prendersi un anno di stacco totale dopo Parigi. La frattura al gomito rimediata nella sera della cerimonia di chiusura dei Giochi in Francia è stata un segno del destino. A Riccione saranno di scena gli altri big della Nazionale italiana: Nicolò Martinenghi, oro olimpico nei 100 rana, iscritto in tutte le specialità di questo stile; tra le fila femminili Simona Quadarella (iscritta nei 400 misti, 200, 400, 800 e 1500 stile libero) e Benedetta Pilato (50, 100, 200 rana) per fare delle menzioni. Giova ricordare che, con le assenze di Ceccon e Paltrinieri, sono in possesso dei pass per i Mondiali a Budapest Martinenghi, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Pilato, Quadarella, Alberto Razzetti e Luca De Tullio.