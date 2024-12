Pedinamenti, minacce e violenze a Bortuzzo: Salassiè a processo per stalking

Lucrezia Hailé Selassié, conosciuta come Lulù, è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Roma con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La denuncia, presentata dall'atleta lo scorso aprile, fa riferimento a una serie di comportamenti persecutori che sarebbero durati due anni. Secondo l'accusa, Lulù avrebbe inviato numerosi messaggi minatori a Bortuzzo, tra cui frasi come: "Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo". Ma non è tutto, poichè l'ex concorrente del Grande Fratello avrebbe seguito il nuotatore in diverse località, tra cui Manchester e il Portogallo.