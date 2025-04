Sara Curtis vola nei 100 stile libero e toglie il record alla Pellegrini

RICCIONE - Sara Curtis (Centro Sportivo Esercito) vola nei 100 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Record italiano tolto a Federica Pellegrini e qualificazione per i Mondiali di Singapore per Curtis, che sfiora i 52" toccando in 53"01. Dominata la concorrenza di Emma Virginia Menicucci (Centro Sportivo Esercito), seconda in 54"14, e di Chiara Tarantino (Fiamme Gialle), terza in 54"28. Eccezionale la prova della 18enne di Savigliano - preparata da Thomas Maggiora e ottava con la staffetta veloce alle Olimpiadi di Parigi 2024 - che nuota in 53"01, con un passaggio da sprinter di razza in 25"16 e un ritorno in 27"85 con le solito frequenze eleganti e felpati di un talento dai confini illimiati, e abbassa di cinquantesei centesimi il personale di 53"57 registrato in batteria (precedente 53"72 nella prima frazione della 4x100 stile libero dell'Esercito il 13/04/2025). Le sue parole nel post-gara: "Non ho parole per quello che ho fatto onestamente. Sapevo di stare bene e di essere in forma ma così sono andata oltre le mie aspettative. Sono contenta e soddisfatta di ciò che ho fatto oggi. Volevo sia il pass per Singapore che il record italiano. Ho lavorato molto sui 100 stile e oggi sono riuscita ad esprimermi al meglio. L'obiettivo è arrivare più in alto possibile".