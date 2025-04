Sara Curtis si ripete: nuovo record italiano nei 50 stile libero

Sara Curtis si ripete agli Assoluti di nuoto in corso a Riccione. La 18enne piemontese, all'indomani del record italiano realizzato nei 100 stile libero in 53"01 (battendo il precedente primato stabilito da Federica Pellegrini nel 2016) ha realizzato un nuovo record italiano nei 50 stile, nuotati in batteria in 24"52, quattro centesimi meglio del rimato che già le apparteneva. Nel pomeriggio, quando sono in programma le finali, Curtis cercherà di migliorarsi ulteriormente.