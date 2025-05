“Non sono italiana perché mulatta? Ripugnante”: Sara Curtis, il duro sfogo

Sara Curtis saluta l'Italia. La nuotatrice azzurra, che ha scritto il nuovo record nazionale dei 100 metri stile libero in 53″01 (battendo il 53″18 di Federica Pellegrini del 2016), si appresta a sbarcare negli Stati Uniti presso la Virginia University, dove verrà allenata da Todd DeSorbo, ct della nazionale USA a Parigi 2024, per migliorare le sue performance e proseguire negli studi come dichiarato nell'intervista rilasciata al CorSera: "Io non sto andando negli Usa per divertirmi ma per migliorarmi come atleta e come persona. Non sto proprio scappando, il tricolore lo vestirò per sempre perché sono italiana. Era dallo scorso settembre che ci stavo pensando, alla fine ho deciso di buttarmi. Se il treno passa in un determinato momento, è per un motivo preciso".