Paltrinieri e Taddeucci show agli Europei di fondo: doppio oro Italia nella 5 km!

Ancora una medaglia, ancora un oro nella 5 km per l'Italia agli Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad. A poche ore di distanza dal successo di Ginevra Taddeucci nella gara femminile, è Gregorio Paltrinieri a salire sul gradino più alto del podio: l'azzurro, ieri quarto nella 10 km, stavolta taglia il traguardo davanti a tutti chiudendo in 52'05"79, precedendo i due ungheresi David Betlehem (+2"27) e Kristof Rasovszky (+7"77).

Ginevra Taddeucci oro nella 5 km

La seconda giornata degli Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad, sull'isola croata di Hvar, si apre con il botto per gli azzurri. Dopo l'argento nella 10 km, Ginevra Taddeucci vince la medaglia d'oro nella 5 km con il crono di 59'51"95. La 27enne fiorentina - tesserata per Fiamme Oro e AC Group Canottieri Napoli e allenata da Giovanni Pistelli - ha disputato una gara da vera protagonista, mantenendo la leadership sin dai primi passaggi e resistendo fino alle ultime bracciate agli attacchi dell'ungherese Viktoria Mihalyvari, ieri oro nella distanza doppia, che ha chiuso in 59'53"94 con un distacco di 1"99. Completa il podio la spagnola Maria De Valdes Alvarez, terza in 59'55"03. "Sono molto contenta per il mio primo titolo europeo - dichiara l'azzurra bronzo olimpico a Parigi - È stata una gara molto dura dopo le fatiche della 10 km nella giornata d'apertura. Cercavo la scia, ma c'era confusione nelle retrovie. Pensavo di partire prima, ma avevo risorse limitate e quindi negli ultimi 800 metri ho cercato di spingere il più possibile. Ci ho creduto fino alle fine ed è andata bene".

Sesta posizione per Giulia Gabbrielleschi. La 28enne pistoiese - tesserata per Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi e allenata da Massimiliano Lombardi - chiude con il tempo di 59'57"26 dopo essere stata quarta nei primi due giri. Nona Barbara Pozzobon in 59'59"05. Dopo un avvio in salita la 31enne trevigiana - tesserata per Fiamme Oro e Hydros e seguita da Fabrizio Antonelli - scala posizioni nel corso della gara: tredicesima al primo rilevamento, decima alla fine del secondo giro e poi nona al tocco finale.