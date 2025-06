"Il Settebello. Nel cuore della leggenda": il documentario sui più vincenti d'Italia© .

Venerdì 4 luglio 2025 in prima serata su Rai Due andrà in onda “Il Settebello – Nel cuore della leggenda”, un documentario che racconta la storia sportiva di una delle squadre più forti del nostro Paese: la nazionale maschile di pallanuoto italiana, per tutti il Settebello. Prodotto da Fremantle in collaborazione con Rai Documentari, scritto da Gino Clemente, Valdo Gamberutti, Jesus Garcés Lambert e con la regia di Jesus Garcés Lambert, il documentario segue la squadra di Sandro Campagna durante la preparazione atletica per le recenti Olimpiadi di Parigi 2024. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, per la prima volte le telecamere hanno avuto accesso in via esclusiva al durissimo percorso di preparazione agonistica che precede le competizioni di altissimo livello.