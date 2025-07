Pelati nella storia: bronzo all'esordio mondiale nel solo libero!

Bronzo per Pelati

Nella World Aquatics Championships Arena l’azzurro ha convinto nel suo libero del solo maschile, portando a termine una routine pregevole. Dopo aver terminato in sesta posizione il solo tecnico in questa rassegna iridata, il ragazzo nativo di Lagosanto (40 chilometri da Ferrara), allenato da Beatrice Casalini per Fiamme Oro e Uisp Bologna e dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo per la Nazionale, ha rappresentato il tema “Il diavolo”, accompagnato dalle note de “L’Uccello di fuoco” di Igor Stravinskij.