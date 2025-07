Ceccon non sbaglia: è finale nei 50 farfalla ai Mondiali di Singapore

SINGAPORE - Thomas Ceccon in finale nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025: 22"84 il tempo del campione olimpico in carica nei 100 dorso, che entra nei migliori otto con il sesto crono assoluto dopo aver chiuso al 4° posto la sua semifinale (che aveva anche condotto la gara attorno ai 35 metri) vinta dallo svizzero Ponti. Eliminato invece uno tra i favoriti ovvero il canadese Kharun. In finale con il miglior tempo Maxime Grousset (22"61): "Le sensazioni sono state ottime. Il tempo è stato molto interessante, nonostante avessi respirato ancora. Penso di avere due o tre decimi in meno" ha dichiarato il nuotatore azzurro.