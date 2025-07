SINGAPORE - Thomas Ceccon in finale nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025: 22"84 il tempo del campione olimpico in carica nei 100 dorso, che entra nei migliori otto con il sesto crono assoluto dopo aver chiuso al 4° posto la sua semifinale (che aveva anche condotto la gara attorno ai 35 metri) vinta dallo svizzero Ponti. Eliminato invece uno tra i favoriti ovvero il canadese Kharun . In finale con il miglior tempo Maxime Grousset (22"61): "Le sensazioni sono state ottime. Il tempo è stato molto interessante, nonostante avessi respirato ancora. Penso di avere due o tre decimi in meno" ha dichiarato il nuotatore azzurro.

Italia, è argento nella staffetta 4x100!

Nella staffetta 4x100 un grande Italia conquista la medaglia d'argento (quarto mondiale consecuivo a medaglia!) in 3’09″58 beffando gli Stati Uniti (3’09″64) con l'Ausralia a trionfare con nuovo record dell'Oceania e dei campionati in 3’08″97. Parziali formidabili per il quartetto azzurrocomposto da D’Ambrosio, Ceccon, Zazzeri, Frigo con quest'ultimo che nel rush finale si è presp il 2° posto provando anche ad insidiare l'Australia uscita proprio nell'ultima vasca con un superlativo Chalmers.

Viberti in finale nei 100 rana... e c'è anche Martinenghi con brivido!

Nella seconda semifinale dei 100 metri rana colpo di scena: Nicolò Martinenghi chiude al 2° posto qualificandosi per la finale ma con thriller. Infatti dopo la gara, a sorpresa, arriva la squalifica ai danni del campione olimpico. Dopo il ricorso però la squalifica (assegnata per una 'gambata a delfino) viene revocata e quindi il nuotatore azzurro gareggerà per la finale di domani.

Altra nota positiva il 3° posto di Ludovico Viberti che stacca il pass per la finale con il tempo di 58'89 alle spalle del cinese Qin (58"24).

De Tullio 6° nei 400 sl. Cocconcelli niente finale

Sesto posto per l'azzurro Marco De Tullio nella finale dei 400 stile libero ai mondiali di nuoto a Singapore, prima gara ad assegnare medaglie. La medaglia d'oro è stata vinta dal tedesco Lukas Martens con il tempo di 3'42''35, davanti all'australiano Samuel Short, argento, e al coreano Woomin Kim. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 3'44''92: "Speravo qualcosa di meglio ma va comunque bene così. Ero un po' stanco e poi sono comunque sesto al mondo".

Nella prova successiva, le semifinali dei 100 farfalla donne, l'azzurra Costanza Cocconcelli non è riuscita a fare un tempo sufficiente per entrare tra le otto ammesse alla finale di domani.