Curtis lancia le donne. Ciao primato del 2016

Una promessa per il futuro. Nel progetto Los Angeles 2028 dell'Ital-nuoto la velocità femminile è al centro delle attenzioni per i segnali di vitalità manifestati. Si pensi, ad esempio, a quanto sta facendo una 14enne di grandi qualità il cui nome è Alessandra e il cognome è Mao, che negli EYOF 2025 ha impressionato e posto la firma su tutti i primati nazionali categoria “Ragazze” dai 50 ai 200 stile libero in questa s