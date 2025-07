SINGAPORE - Nicolò Martinenghi conquista l'argento nella finale dei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. Secondo posto alle spalle del cinese Qin Haiyang per il campione olimpico, un anno fa l'oro a Parigi, che chiude in 58.58 una gara pazzesca. Per Martinenghi è il quarto podio mondiale di fila (oro e tre argenti) arrivato dopo una notte difficile, come rivelato ai microfoni di SkySport: "Sono vuoto dentro, ho passato la notte in bagno. Ieri sera ho pensato per un attimo di lasciare andare, ma quando hai la possibilità di gareggiare con questa bandiera non puoi mollare. Mi dispiace non essere stato al meglio, ma ho dato tutto. Sono felicissimo anche se non sembra, ma per me questo argento è oro".

Quinto posto per Viberti

Quinto posto per l'altro azzurro Ludovico Blu Art Viberti che fino all'ultimo ha lottato per cercare di conquistare un prezioso bronzo. Fatale la vasca di ritorno per i due azzurri con la rimonta di Qin su Martinenghi e quella del kirghiso Denis Petrashov, bronzo per lui, su Viberti. Il nuotatore torinese ha commentato: "Podio era alla portata, ora c'è rabbia e delusione. Nella vasca di ritorno non sono andato come volevo, poi realizzerò meglio".

Ceccon di bronzo

Thomas Ceccon conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 50 delfino ai Mondiali di Singapore. Il campione del mondo in carica, dopo aver gareggiato 20' minuti prima nella semifinale dei 100 dorso, chiude alle spalle del francese Grousset che si impone a sorpresa davanti allo svizzero Noé Ponti. Per Thomas podio mondiale con il nuovo record italiano: "Ho fatto una partenza dove non sono entrato perfetto, avevo un tempo migliore ma non cambiava niente. Mi spiace perché questa è una gara che posso vincere, ma non in queste condizioni, dopo una semifinale dei 100 dorso senza poter sciogliere. Ma non cambiava niente, gli altri oggi sono stati più veloci".