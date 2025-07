Cerasuolo d'oro! È sua la finale dei 50 rana ai Mondiali di Singapore

SINGAPORE - Simone Cerasuolo è medaglia d'oro nei 50 rana dei Mondiali di nuoto, in scena a Singapore. Il romagnolo di Fiamme Oro e Imola Nuoto tocca in 26"54 e batte il russo Prigoda di otto centesimi (26"62, argento). Completa il podio il cinese Qin Haiyang (26"67, bronzo). Quarto l'altro russo Kozhakin (26"73), davanti al tedesco Imoudu (26"74).E' il primo oro per l'Italnuoto in vasca a Singapore dopo quello conquistato dal trampolino dei 3 metri nei tuffi dalla coppia Santoro-Pellacani.