Yu, a 12 anni la bambina fenomeno della Cina fa tempi mondiali. E ora il nuoto che farà?

Si è presa la scena del nuoto mondiale a soli 12 anni Yu Zidi, la nuotatrice cinese nota anche come la "bambina d'acciaio", che nel maggio scorso ha registrato il tempo di 4 '35"053 nei 400 metri misti dei campionati di casa. Un tempo che ai Giochi di Parigi del 2024 sarebbe valso il quarto posto. Le prestazioni di Yu hanno inoltre costretto la 'World Aquatics', la federazione internazionale del nuoto, a valutare una modifica al regolamento, intervenendo nello specifico sull'abbassamento del'età minima, che per la partecipazione ai mondiali di nuoto è stabilita a 14 anni. Tuttavia, sono previste delle deroghe che hanno permesso alla bambina prodigio di prendere parte a 3 gare ai Mondiali di Singapore, dove il 28 luglio si è piazzata al quarto posto nella finale dei 200 misti donne grazie al tempo di 2'09"21, che per soli 6 centesimi non le ha permesso di accomodarsi sul podio: McIntosh (oro in 2'06"69), Walsh (argento in 2'08"58) e Harvey (bronzo a 2'09"15) i vincitori. Yu è ora attesa ai 400 misti e ai 200 farfalla. Questa la risposta di Brent Nowicki, amministratore delegato della Federnuoto, che in conferenza stampa ha ritenuto come sia necessario "valurare se sia il caso di mettere in atto altre misure".