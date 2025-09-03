Myrtha Pools e World Aquatics: una partnership solida per il futuro degli sport acquatici

La partnership tra Myrtha Pools e World Aquatics , nata in occasione dei Campionati del Mondo di Roma del 1994, si consolida ulteriormente con il rinnovo dell'accordo fino al 2029. Questa collaborazione a lungo termine, che celebra formalmente 20 anni di successi, testimonia il ruolo di Myrtha come fornitore di fiducia per gli eventi più importanti del mondo degli sport acquatici. L'annuncio è stato dato durante i Campionati Mondiali di Nuoto di Singapore 2025, a riprova della continua importanza del legame tra le due organizzazioni.

Innovazione e tecnologia al servizio dello sport

Con il rinnovo dell'accordo, Myrtha Pools continuerà a fornire la sua tecnologia all'avanguardia per le piscine in acciaio inossidabile in occasione dei Campionati del Mondo e dei Campionati mondiali (25 m). L'obiettivo è garantire agli atleti d'élite le migliori condizioni possibili in termini di performance, precisione e qualità dell’acqua. Oltre all'eccellenza sportiva, le soluzioni di Myrtha riducono in modo significativo le emissioni di carbonio e supportano le certificazioni per l'edilizia ecologica, dimostrando un impegno condiviso anche verso la responsabilità ambientale.

Dagli eventi d'élite allo sviluppo delle Federazioni

La partnership non si limita ai grandi eventi, ma si estende al supporto per la crescita degli sport acquatici a tutti i livelli. Myrtha Pools offrirà consulenza alle Federazioni Nazionali per la costruzione di nuovi centri sportivi e la ristrutturazione degli impianti esistenti. Come ha dichiarato il Presidente di World Aquatics, Husain Al Musallam: "Siamo grati di poter contare su Myrtha Pools non solo per organizzare eventi di alto livello, ma anche per aprire le porte a nuove generazioni di nuotatori e atleti di sport acquatici in tutto il mondo". Un pensiero condiviso dal CEO di Myrtha Pools, Roberto Colletto, che ha aggiunto: "Siamo particolarmente orgogliosi di continuare a sostenere iniziative che ci consentono di contribuire sia allo sport d'élite che all'accesso al nuoto come abilità di vita a livello comunitario".