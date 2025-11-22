Federica Pellegrini: “Velasco è l’esempio perfetto. Si parla più di Sinner che di Paolini? Sempre stato così”

Torino - Campionessa in tutto e per tutto. Di precocità ( più giovane italiana sul podio olimpico individuale: 16 anni e 12 giorni quando conquistò l'argento di Atene 2004 nei “suoi” 200 sl). Di longevità (17 anni tra la prima e ultimafinale olimpica, la quinta - un record assoluto - a Tokyo) . Di prestazioni (11 record del mondo, prima donna della storia ad aver infranto il muro dei 4 minuti nei 400 sl, unica a vincere otto medaglie consecutive in altrettante edizioni dei Mondiali ). Il nuoto e un pezzo enorme dello sport italiano, insomma. Ma anche e soprattutto donna, per le donne. Nel Cio, come rappresentante degli atleti. Nella società, voluta nella Fondazione Giulia Cecchettin che sensibilizza la società sul tema del linguaggio di genere, della violenza contro le donne e per aumentare la consapevolezza legata ai temi della violenza domestica, della relazione abusiva e dei diritti delle vittime. Federica Pellegrini è sempre stata in prima linea, mettendo per prima sé stessa a nudo per abbattere i tabù. Come adesso, con il libroscritto insieme al marito (ex ex allenatore) Matteo Giunta che racconta con dolcezza e nessun filtro anche gli aspetti delicati e difficili della maternità e del post-parto. Senza peli sulla lingua, senza mai andare oltre i limiti del ragionamento e del linguaggio. La persona giusta per parlare a ridosso della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Federica, “In un tempo solo nostro” è l’ennesimo atto di una donna (e atleta) che si mette a nudo sotto tutti i punti di vista, ora anche di madre. Un atto di coraggio, se vogliamo. "Se nel 2025 parliamo di coraggio per parlare della propria esperienza di maternità vuole dire siamo ancora davvero indietro. Non lo dico rispetto alla domanda, perché effettivamente è una cosa che mi dicono in parecchi, ma se un libro come il nostro, nella sua semplicità, è un atto di coraggio, vuol dire che non siamo dove dovremmo essere come società. E lo dico anche e soprattutto per tanti commenti che ricevo sui social. Manchiamo ancora di quella solidarietà femminile che invece esiste nel mondo maschile”.
"Tanti i tabù nello sport"
Nel libro parla anche di depressione post-parto.“Era solo una volontà di raccontare la nostra esperienza senza la pretesa di voler dare nessun suggerimento a nessuna donna. L’idea è quella di dire che sì, è tutto bellissimo - la gravidanza, la maternità, la paternità... -, ma che anche al giorno d’oggi, nonostante tutti gli strumenti che abbiamo, serve un po’ di consapevolezza in più, conoscenza, perché non sempre va tutto bene e come vogliamo”. A proposito di mettersi a nudo: una vita in costume, tra le atlete quelle più osservate, anche fisicamente. L’ha condizionata?“Ci fai i conti perché è così da quando sei piccolissima, fa parte delle tua natura. Per me stare in costume è più naturale che vestirmi. Ricordo che uno dei primi effetti paradosso che ho vissuto quando ho smesso di nuotare è stato il rendersi conto e dirsi: mamma mia, adesso devo iniziare a vestirmi tutti i giorni… Però è vero che la caratteristica dell’essere falsamente vestita, ovvero in costume, cozza con certi momenti delicati delle vita femminile. Penso all’adolescenza, piuttosto che alla periodicità della fase ormonale, del ciclo insomma”. Lei è stata una delle prime ad aver parlato di questo tabù. “Vero e devo dire che ce ne sono ancora parecchi di tabù nello sport, tanto più in quello femminile. Si fa fatica a parlarne perché sembra quasi che siano delle scuse, ma ci sono risvolti scientifici appurati e che si conoscono ancora poco, e dei quali se ne parla ancora da meno. Spero che la parola tabù sparisca in fretta”.
"Fatti mille passi indietro nelle scuole"
Ha mai avuto avance inappropriate proprio perché in costume?“No no, non inappropriate quanto meno. Mai che nessuno sia andato oltre”. E il mondo dello spogliatoio femminile com’è? “Molto libero. A partire proprio dal fatto che siamo abituate a vivere tranquillamente la nostra nudità, come la diversità, se vogliamo, dei nostri corpi, dato che c’è un aspetto legato alla muscolatura. Devo dire che lo spogliatoio femminile è molto sereno e divertente, anche se dipende dalla situazione. Un conto è quello degli allenamenti, con le amiche e compagne. Un conto è quello delle gare, specie quelle importanti. Il nostro spogliatoio è diverso da quello degli sport di squadra. Trovarsi con le altre sette finaliste che si cambiano insieme a te prima di una finale importante è sicuramente meno sereno”. Fa parte della Fondazione Giulia Cecchettin, cosa dice a proposito della violenza contro le donne? “Che sicuramente c’è ancora tanto da fare e che l’esclusione dell’educazione affettiva-sessuale nelle scuole non è un passo indietro, ma mille passi indietro rispetto a quello che ci sta ci sta chiedendo la società. Penso anche solo alle statistiche delle violenze e dei femminicidi. Spero che il passo indietro lo faccia chi ha preso questa decisione”.
"Momento delicato"
Guerre, femminicidio, violenza giovanile, aggressioni verbali crescenti: è un mondo di violenza estrema.“Come madre di una bambina mi inquieta molto. C’è un tema femminile, ma anche un tema generale di sicurezza nelle nostre città che lascio a chi deve decidere, agire. Io ho una mia opinione, ovviamente, ma dico che come cittadini lo viviamo nella quotidianità. Essere donna e non sentirsi sicura accompagna molto i miei viaggi, nelle stazioni per esempio, specie in alcune fasce orarie. C’è l’accortezza di mettersi in sicurezza, ma è sbagliato. Non si dovrebbe neppure dover arrivare a fare di questi pensieri. La situazione è un problema e dal punto di vista femminile lo è ancora di più”. Quindi non è ottimista sulla crescita culturale e sociale del Paese, del mondo? “Da una parte stiamo vivendo una grandissima rivoluzione femminile con donne al potere e che ci mettono la faccia e la voce, anche accompagnate da uomini che riescono a parlare di certi temi, e chi invece soffre ancora di più di questo e fa tutto per mettere i bastoni tra le ruote a una società sana. Parlo dei femminicidi, delle continue uccisioni di compagne e mogli soltanto perché vogliono la libertà di poter scegliere della propria vita. Sì, è un momento veramente molto delicato. Ma come detto, ci sono persone speciali”.
"Velasco speciale"
A chi si riferisce?“L’esempio, a livello sportivo, per me è Velasco. Credo sia la persona che sta capendo di più il mondo femminile. Trovo un toccasana per tutta la società sentire parlare un allenatore con parole di ammirazione e stima per un mondo femminile che è molto più complicato da gestire rispetto a quello maschile”. Lei a suo tempo ha fatto cambiare idea sulle donne atlete al suo allenatore-mentore Alberto Castagnetti… (sorride) “Intanto va contestualizzato. Parliamo del 2006, di vent’anni fa. Erano altri tempi e modi di parlare dell’universo femminile. Una delle sue battute ricorrenti era che le donne sono brave solo a truccarsi. Se lo dici adesso vieni esonerato. La mia volontà era sicuramente quella di fargli cambiare idea. Ma non facendo il maschio, come spesso s’è detto, ma di dimostragli che anche una donna poteva reggere gli allenamenti che secondo lui si potevano proporre solo agli uomini. E non modificando il mio essere donna. Anzi, puntando tutto sul mio essere donna”. Ci sono ancora alcuni sport, pochi, dove le donne fanno molto fatica. Pensiamo al mondo dei motori, alla Formula 1 in particolare.“Per me è una questione prettamente temporale, nel senso che in tutti gli sport le donne hanno iniziato a poterli praticare molti anni dopo rispetto agli uomini. E in quelli prettamente maschili le donne ci sono arrivate ancora dopo. Le auto e le moto sono ancora predominanti a livello maschile proprio per questo. Però penso, al contrario, al calcio femminile, che ha avuto un’evoluzione incredibile, da un anno all’altro, a livello di seguito. È qualcosa che deve far pensare”.
"Trans negli sport? Si parla di fisiologia"
Lei è nel Cio, che ora è guidato da una donna: ci sarà un’accelerazione della parità nei prossimi anni? “Sicuramente sì. Kirsty Coventry non solo è donna, ma soprattutto un’ex atleta, nuotatrice come me, quindi gli atleti e le atlete verranno messi e messe ancora più al centro di quello che è successo fino adesso. Però devo dire che nelle varie commissioni che si sono create e alle quali partecipo già adesso si vede una sensibilità per il tema della donna e della mamma, sia dal punto di vista tecnico che dell’atleta. E penso anche alla recente decisione di escludere le atlete transgender dalle gare olimpiche femminili”. L’approva? “Protegge il mondo femminile. Voglio spiegarmi bene: nella società di oggi tutti devono poter praticare sport indipendentemente da cultura, genere, eccetera eccetera. Prima di tutto viene questo. Ma è logico che quando si parla di sport di vertice e di performance che si misura sui centesimi e sui millimetri, soprattutto nell’alveo olimpico, bisogna parlare di fisiologia e questo ovviamente sposta gli equilibri”.
"Spero per Brignone a Milano Cortina"
Con Rosolino e lei era un’Italia di nuotatori, adesso sono tutti tennisti, ma si parla molto meno di Jasmine Paolini rispetto a Sinner e compagni.“È sempre stato così, ci si lega molto al personaggio del momento. Era così anche ai tempi di Tomba e della Compagnoni. Per quanto Deborah abbia fatto cose immense, il personaggio è sempre esatto Alberto, ma questo non è un punto a sfavore, anzi. Basta che ci sia un personaggio che traini il movimento, che accresca la passione degli italiani verso lo sport”. Fra poco più di due mesi le Olimpiadi arriveranno in Italia: come vivrà e cosa si aspetta da Milano Cortina 2026? “Sarà lì come membro del Cio e viaggerò parecchio, centrando di seguire più gare possibili, specie quelle con atleti italiani. Tutte e tutti, con una grande speranza”. Quale? “Che partecipi Federica Brignone. Se lo merita. Ha fatto una stagione da incorniciare e aveva parlato di Milano Cortina fino a un minuto prima dell’infortunio, quindi spero veramente che torni in pista. Per lei e per tutti gli appassionati”.
