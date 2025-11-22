Federica Pellegrini: “Velasco è l’esempio perfetto. Si parla più di Sinner che di Paolini? Sempre stato così”

Torino - Campionessa in tutto e per tutto. Di precocità ( più giovane italiana sul podio olimpico individuale: 16 anni e 12 giorni quando conquistò l'argento di Atene 2004 nei “suoi” 200 sl). Di longevità (17 anni tra la prima e ultimafinale olimpica, la quinta - un record assoluto - a Tokyo) . Di prestazioni (11 record del mondo, prima donna della storia ad aver infranto il muro dei 4 minuti nei 400 sl, unica a vincere otto medaglie consecutive in altrettante edizioni dei Mondiali ). Il nuoto e un pezzo enorme dello sport italiano, insomma. Ma anche e soprattutto donna, per le donne. Nel Cio, come rappresentante degli atleti . Nella società, voluta nella Fondazione Giulia Cecchettin che sensibilizza la società sul tema del linguaggio di genere, della violenza contro le donne e per aumentare la consapevolezza legata ai temi della violenza domestica, della relazione abusiva e dei diritti delle vittime. Federica Pellegrini è sempre stata in prima linea, mettendo per prima sé stessa a nudo per abbattere i tabù. Come adesso, con il libroscritto insieme al marito (ex ex allenatore) Matteo Giunta che racconta con dolcezza e nessun filtro anche gli aspetti delicati e difficili della maternità e del post-parto. Senza peli sulla lingua, senza mai andare oltre i limiti del ragionamento e del linguaggio. La persona giusta per parlare a ridosso della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Federica, “In un tempo solo nostro” è l’ennesimo atto di una donna (e atleta) che si mette a nudo sotto tutti i punti di vista, ora anche di madre. Un atto di coraggio, se vogliamo. "Se nel 2025 parliamo di coraggio per parlare della propria esperienza di maternità vuole dire siamo ancora davvero indietro. Non lo dico rispetto alla domanda, perché effettivamente è una cosa che mi dicono in parecchi, ma se un libro come il nostro, nella sua semplicità, è un atto di coraggio, vuol dire che non siamo dove dovremmo essere come società. E lo dico anche e soprattutto per tanti commenti che ricevo sui social. Manchiamo ancora di quella solidarietà femminile che invece esiste nel mondo maschile”.

"Tanti i tabù nello sport"

Nel libro parla anche di depressione post-parto.“Era solo una volontà di raccontare la nostra esperienza senza la pretesa di voler dare nessun suggerimento a nessuna donna. L’idea è quella di dire che sì, è tutto bellissimo - la gravidanza, la maternità, la paternità... -, ma che anche al giorno d’oggi, nonostante tutti gli strumenti che abbiamo, serve un po’ di consapevolezza in più, conoscenza, perché non sempre va tutto bene e come vogliamo”. A proposito di mettersi a nudo: una vita in costume, tra le atlete quelle più osservate, anche fisicamente. L’ha condizionata?“Ci fai i conti perché è così da quando sei piccolissima, fa parte delle tua natura. Per me stare in costume è più naturale che vestirmi. Ricordo che uno dei primi effetti paradosso che ho vissuto quando ho smesso di nuotare è stato il rendersi conto e dirsi: mamma mia, adesso devo iniziare a vestirmi tutti i giorni… Però è vero che la caratteristica dell’essere falsamente vestita, ovvero in costume, cozza con certi momenti delicati delle vita femminile. Penso all’adolescenza, piuttosto che alla periodicità della fase ormonale, del ciclo insomma”. Lei è stata una delle prime ad aver parlato di questo tabù. “Vero e devo dire che ce ne sono ancora parecchi di tabù nello sport, tanto più in quello femminile. Si fa fatica a parlarne perché sembra quasi che siano delle scuse, ma ci sono risvolti scientifici appurati e che si conoscono ancora poco, e dei quali se ne parla ancora da meno. Spero che la parola tabù sparisca in fretta”.

"Fatti mille passi indietro nelle scuole"

Ha mai avuto avance inappropriate proprio perché in costume?“No no, non inappropriate quanto meno. Mai che nessuno sia andato oltre”. E il mondo dello spogliatoio femminile com’è? “Molto libero. A partire proprio dal fatto che siamo abituate a vivere tranquillamente la nostra nudità, come la diversità, se vogliamo, dei nostri corpi, dato che c’è un aspetto legato alla muscolatura. Devo dire che lo spogliatoio femminile è molto sereno e divertente, anche se dipende dalla situazione. Un conto è quello degli allenamenti, con le amiche e compagne. Un conto è quello delle gare, specie quelle importanti. Il nostro spogliatoio è diverso da quello degli sport di squadra. Trovarsi con le altre sette finaliste che si cambiano insieme a te prima di una finale importante è sicuramente meno sereno”. Fa parte della Fondazione Giulia Cecchettin, cosa dice a proposito della violenza contro le donne? “Che sicuramente c’è ancora tanto da fare e che l’esclusione dell’educazione affettiva-sessuale nelle scuole non è un passo indietro, ma mille passi indietro rispetto a quello che ci sta ci sta chiedendo la società. Penso anche solo alle statistiche delle violenze e dei femminicidi. Spero che il passo indietro lo faccia chi ha preso questa decisione”.