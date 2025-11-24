Magnini inedito a Belve: “Io vittima e preso di mira. Federica Pellegrini? Pensavo fosse diversa”

ROMA - Ospite di Belve, Filippo Magnini rompe il silenzio e offre una versione inedita della complessa vicenda che, tra il 2017 e il 2020, lo ha visto coinvolto in un’indagine per doping poi conclusa con la sua completa assoluzione. Nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, l’ex campione del mondo non usa mezzi termini e parla apertamente di pressioni, manipolazioni e responsabilità taciute. "Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile", afferma Magnini, spiegando come - a suo dire - la Procura sportiva avrebbe insistito sul suo nome “per non toccarne altri”. Il nuotatore rivela di aver registrato tutte le fasi degli interrogatori: "Hanno calcato molto sul mio nome. Atleti del nuoto, ma anche di altre discipline, sarebbero stati molto più scomodi da coinvolgere".

La scoperta sui giornali e lo scontro

Magnini ripercorre il momento in cui, nel 2017, scopre dai giornali di essere indagato, proprio nell’anno del suo ritiro. "Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare", racconta. Cita inoltre il caso dell’amico e collega Santucci: "Gli dissero: se ci fai il nome di Magnini, con te chiudiamo subito. E lui mi ha sempre difeso". Le accuse si fanno ancora più gravi quando parla di un presunto scontro diretto con uno dei procuratori: "Mi disse: ‘Al di là della verità, questa è una faccenda personale tra me e te’. Ho chiesto il dvd dell’interrogatorio, ma quella frase ‘casualmente’ non c’era". Alla domanda sul perché non abbia denunciato, Magnini risponde: "Ho tempo per farlo. Ma ho seguito il consiglio del mio avvocato: nella vita bisogna vincere, non stravincere".

Bersaglio facile

L’atleta ribadisce di essere stato scelto come bersaglio facile: "Per non far uscire altri nomi - sostiene - sicuramente qualcuno avrà detto: non è più atleta, potete sfondarlo”. Quando la Fagnani gli chiede chi siano gli sportivi coinvolti, Magnini preferisce non fare nomi ma parla di “atleti importanti, nel nuoto e non solo”.

Il capitolo Pellegrini

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per la vita privata. Alla domanda sulla relazione con Federica Pellegrini, l’ex campione risponde con sincerità: "Un amore molto travagliato. A oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo".